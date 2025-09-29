  1. Clients Privés
Football La Nati voit un nouveau talent changer de sélection !

ATS

29.9.2025 - 13:46

Albian Hajdari (22 ans) a acté son choix de ne pas poursuivre son avenir en tant qu'international suisse lundi. Le défenseur central rejoint la fédération du Kosovo.

Albian Hajdari avait porté le maillot suisse en amical en mars dernier contre le Luxembourg.
IMAGO/Steinsiek.ch

Keystone-SDA

29.09.2025, 13:46

Lundi, le président de la fédération kosovare Agim Ademi a rendu public le changement de nation via Instagram. Hajdari a déjà fait défaut dans la sélection pour les deux matchs de qualification à la Coupe du monde de début septembre.

La Nati perd un nouveau talent. Mladen Petric : «C’est dommage pour le football suisse, mais...»

La Nati perd un nouveau talentMladen Petric : «C’est dommage pour le football suisse, mais...»

Ces derniers temps, le milieu de terrain Leon Avdullahu, coéquipier du défenseur au sein du club de Bundesliga Hoffenheim, et Eman Kospo, qui évolue au sein du club de Serie A de la Fiorentina, ont suivi le même chemin que Hajdari.

Avdullahu, 21 ans, a également déclaré sa flamme au Kosovo, tandis que Kospo, de trois ans son cadet, également défenseur central, évolue désormais en Bosnie-Herzégovine.

«Regrettable» pour l’ASF. L’un des plus grands espoirs du foot suisse tourne le dos à la Nati

«Regrettable» pour l’ASFL’un des plus grands espoirs du foot suisse tourne le dos à la Nati

Archive sur la Nati

Pierluigi Tami : «Cette équipe de Suisse a une belle énergie»

Pierluigi Tami : «Cette équipe de Suisse a une belle énergie»

Deux matches, 6 points, 7 buts marqués et 0 encaissé : Pierluigi Tami tente d'expliquer le bon début de parcours de la Nati dans les qualifications pour le Mondial 2026.

08.09.2025

