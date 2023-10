Un seul Romand et non quatre comme on aurait pu le penser figure dans le onze de départ de Murat Yakin pour affronter le Bélarus ce dimanche; Jordan Lotomba est l’heureux élu.

Jordan Lotomba : une première titularisation en équipe de Suisse depuis juin 2022. Keystone

L’Yverdonnois occupera le flanc droit de la défense à quatre de Murat Yakin. Le sélectionneur a procédé à des choix forts avec les non-titularisations de Denis Zakaria et de Zeki Amdouni. Les deux Genevois cèdent leur place à Djibril Sow et à Cédric Itten.

Enfin, Renato Steffen, auteur d’un hat-trick parfait face au Bélarus en mars dernier à Novi Sad, a été préféré à Dan Ndoye pour jouer sur le côté gauche en attaque.

Granit Xhaka sera, bien sûr, titulaire. Le capitane honorera sa 118e sélection pour égaler le record de Heinz Hermann.

La composition de la Suisse Sommer; Lotomba, Schär, Akanji, Rodriguez; Freuler, Sow, Xhaka; Shaqiri, Itten, Steffen. Montre plus

ATS