L'Association suisse de football (ASF) privilégie Thoune pour son projet de centre national, a-t-elle indiqué lundi. Elle a choisi la ville bernoise plutôt que Payerne, qui restait aussi en lice.

Le Comité central de l'ASF a décidé de donner la priorité au site de Thoune pour la construction d'un éventuel centre de l'association «Swiss Football Home » et de conclure à cet effet un accord de planification avec la ville de Thoune. ℹ️🏗️https://t.co/aBn4KOUShN — Swiss Football Association (@sfv_asf) June 16, 2025

Keystone-SDA ATS

Des négociations vont continuer entre l'ASF, la ville, le canton de Berne et la bourgeoisie de Thoune. Le site choisi se situe à proximité de la Stockhorn Arena où le FC Thoune évolue. Cette «Swiss Football Home» devrait regrouper plusieurs terrains de football, des vestiaires, des salles de fitness et de régénération ainsi qu'un bâtiment administratif avec bureaux et salles de réunion pour quelque 150 collaborateurs de l'ASF.

Ces prochains mois, il s'agira d'harmoniser les objectifs de toutes les parties concernées. C'est après cette étape que le comité central de l'ASF prendra une décision finale.