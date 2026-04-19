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Stevanovic aux anges «Je sais que cette équipe a quelque chose de spécial»

ATS

19.4.2026 - 12:12

Dalibor Stevanovic avait la mine des grands soirs après la victoire du Stade Lausanne-Ouchy en demi-finale de la Coupe de Suisse. L'entraîneur stadiste et ses protégés réalisent un parcours des plus inattendus, qui récompense un travail minutieux.

L'entraîneur Dalibor Stevanovic (SLO) fait un travail remarquable avec ses joueurs.
L'entraîneur Dalibor Stevanovic (SLO) fait un travail remarquable avec ses joueurs.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.04.2026, 12:12

Le SLO n'est plus qu'à une victoire du paradis. Vainqueurs de Grasshopper 2-0, les Lausannois ont l'occasion de remporter la première Coupe de Suisse de leur histoire fin mai, un trophée qui leur offrirait un billet pour les qualifications de l'Europa League.

Coupe de Suisse. Le SLO réussit l’exploit face à GC et valide son billet pour la finale

Coupe de SuisseLe SLO réussit l’exploit face à GC et valide son billet pour la finale

Au terme d'une rencontre qui a ouvert les portes de la finale aux Lions, le technicien Stevanovic a rendu hommage à la prestation de sa formation: «C'est exceptionnel, les joueurs ont vraiment tout donné. Cela fait un an que je sais que cette équipe a ce potentiel, qu'elle a quelque chose de spécial.»

Une philosophie de jeu assumée

Avant le coup d'envoi, les motifs d'inquiétude étaient pourtant bien réels. Avec une série en cours de cinq matches sans victoire en Challenge League, les Lions sont condamnés à rester dans l'antichambre de l'élite une saison supplémentaire. «Nous ne sommes pas suffisamment efficaces devant les buts en championnat. Je ne suis pas content avec cette quatrième place provisoire, mais il faut continuer à travailler», a martelé le coach.

Coupe de Suisse. La jeunesse du SLO face au «Rekordmeister» GC

Coupe de SuisseLa jeunesse du SLO face au «Rekordmeister» GC

Adepte d'un pressing haut, le plan de jeu du Slovène a fonctionné à plein face à des Zurichois bien peu inspirés pour se défaire du marquage des Vaudois. «C'est notre identité de jeu, celle qui nous permet de dominer le cours du match. GC a surtout tenté de nous déstabiliser sur de longs ballons, mais ça n'a pas fonctionné», s'est délecté devant la presse celui qui vient sans doute de s'assurer un nouveau contrat à la tête du SLO.

Un travail de l'ombre efficace

Trois ans après sa promotion surprise en Super League, les Stadistes réalisent un nouveau coup d'éclat qui fera date. «Il n'y a pas de «recette SLO», simplement des dirigeants qui te laissent travailler, qui ont mis en place une structure forte et qui te font confiance. Le directeur sportif Hirac Yagan fait aussi un bon travail de l'ombre, il a un regard que d'autres n'ont pas», a glissé le technicien de 41 ans.

Coupe de Suisse. Et si le SLO et Yverdon Sport créaient la sensation ?

Coupe de SuisseEt si le SLO et Yverdon Sport créaient la sensation ?

Si la victoire du SLO ne souffre d'aucune discussion sur le plan sportif, l'engouement populaire autour de cette incroyable épopée laisse encore à désirer. Le public présent à la Pontaise samedi soir était largement acquis à la cause des Sauterelles, et les supporters stadistes se sont montrés bien discrets avant le coup de sifflet final. «On espère remplir ce stade du Wankdorf», a soufflé le stratège du club lausannois.

Après trois succès de rang face à des équipes de Super League, les Lions joueront crânement leur chance le 24 mai prochain, quel que soit l'adversaire (Yverdon ou Saint-Gall). Avec le probable sacre de Thoune en première division, Stevanovic et Cie apportent un renouveau bienvenu au football suisse, dont les écuries les plus prestigieuses peinent à tenir leur rang tant sur le plan national qu'européen.

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