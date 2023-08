La canicule fait fondre les espoirs de David face à Goliath

La canicule qui règne sur la Suisse n'a pas été favorable aux clubs des ligues inférieures au 1er tour de la Coupe de Suisse. Une seule surprise à relever, la défaite de Nyon 2-1 à Lancy vendredi. Hormis ce couac, tous les clubs de Super League et de Challenge League poursuivent leur route.

Le FC Saint-Blaise a cru à l’exploit pendant 20 minutes face au FC Bâle. Keystone

Pas facile de bousculer les «grands» en temps «normal», mais alors qu'une chaleur étouffante pesait sur tous les terrains helvétiques ce week-end, les «petits» devaient puiser encore plus dans leurs réserves pour inquiéter les équipes des étages supérieurs.

A ce jeu-là, Widnau (2e i) contre St-Gall (1-2), Wettswil-Bonstetten (1re) contre Winterthour (0-2) et Vevey-Sport (1re) contre Lausanne-Sport (0-3) ont posé de véritables problèmes à leurs adversaires.

Cela signifie que neuf autres équipes de Super League ont passé un week-end chaud, mais tranquille. Ainsi, Yverdon et Servette se sont régalés pour s'imposer 9-0 contre Haute-Gruyère (2e) et 8-0 contre Meyrin (1re). L'Algérien Aimen Mahious a réussi un triplé pour les Yverdonnois, tandis que Christopher Lungoyi et Evans Maurin ont claqué un doublé.

Au Stade de Genève, L'attaquant français du Servette, Hussayn Touati a réussi un quadruplé en deuxième mi-temps. Seule ombre au tableau, Miroslav Stevanovic est sorti sur blessure à la 39e minute après une charge d'un défenseur meyrinois.

Toujours à la recherche de sa première victoire en championnat, le Stade Lausanne-Ouchy a profité de son déplacement au Grand-Saconnex (1re) pour fêter un ample succès (4-0). Les Vaudois ont pris l'avantage par Bayard dès la 10e minute. Ils ont fait la différence en seconde période avec un doublé du Kosovar Alban Ajdini.

Troisième club vaudois de Super League, engagé samedi, le Lausanne-Sport a fait le travail sur la pelouse du Vevey-Sport (3-0). Ce fut un peu plus laborieux pour les hommes de Ludovic Magnin face à un adversaire de 1re ligue. Les Lausannois ont ouvert la marque par le Roumain Rares Ilie à la 40e. Brighton Labeau a doublé la mise à la 48e. Le Britannique Tray Coyle a assuré le succès du LS dans les arrêts de jeu.

Saint-Blaise : un rêve de 20 minutes

Dimanche, le FC Saint-Blaise a pu croire en un exploit face à Bâle durant une vingtaine de minutes. Six minutes après l’ouverture du score de Milar (9e), les Neuchâtelois ont su exploiter leur première occasion grâce à Nolan Toitot bien lancé en profondeur par Fraga.

Ce but historique, le premier du club face à une équipe de l’élite, a poussé les Rhénans à se montrer davantage tranchants. Les buts sont alors tombés comme des fruits mûrs pour un FCB, toujours convalescent. Malgré l’ampleur du score (8-1), la fête fut toutefois belle dans un stade des Fourches garni par 3600 spectateurs, record du club.

Quatrième de Super League, le FC St-Gall a failli connaître une sortie de route face à son voisin Widnau (2e i). Les joueurs de Peter Zeidler ont été menés jusqu'à la 52e minute avant que Abdoulaye Diaby n'égalise. Chadrak Akolo a inscrit le but de la délivrance à la 71e.

Pour Grasshopper, à la peine en championnat, le déplacement dans le nord de la Suisse a été bénéfique. Les Zurichois se sont imposés 4-0 sur la pelouse du SV Schaffhouse (2e i) avec un doublé de Bradley Fink.

Leader de Challenge League, Neuchâtel Xamax a tenu son rang avec un ample succès 8-0 sur le terrain de Petit-Huningue, modeste club bâlois de 3e ligue.

Le tirage au sort des 16es de finale (15 au 17 septembre) : Rapperswil-Jona (PL) - Yverdon-Sport

Brühl St-Gall (PL) - Lausanne-Sport

Aarau (ChL) - Winterthour

Tuggen (1re) - FC Zurich

SR Delémont (PL) - St-Gall

Wil (ChL) - Stade Lausanne-Ouchy

Sion (ChL) - Grasshopper

Lancy (2e i) - Lugano

Thoune (ChL) - Lucerne

Bulle (PL) - Servette

Neuchâtel Xamax (ChL) - Young Boys

Bosphorus (2e i) - Bâle

Greifensee (2e) - Onex (2e)

Kriens (PL) - Baden (ChL)

AC Bellinzone (ChL) - FC Schaffhouse (ChL)

Black Stars (1re) - La Chaux-de-Fonds (1re)

ATS