  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Swiss Football Night Les nommés connus : la crème du foot suisse honnorée le 12 janvier

ATS

28.11.2025 - 16:42

Les meilleurs footballeurs et footballeuses suisses de l'année seront récompensés le 12 janvier 2026 à Berne lors de la Swiss Football Night. Les nommés ont été annoncés vendredi.

Les meilleurs footballeurs et footballeuses suisses de l'année seront récompensés le 12 janvier 2026 à Berne.
Les meilleurs footballeurs et footballeuses suisses de l'année seront récompensés le 12 janvier 2026 à Berne.
Swiss Football Night

Keystone-SDA

28.11.2025, 16:42

Manuel Akanji, Dan Ndoye et Granit Xhaka sont nommés pour le titre de meilleur joueur suisse de l'année 2025. Chez les femmes, il s'agit de Géraldine Reuteler, Sydney Schertenleib et Lia Wälti. Les cinq autres catégories concernent les deux meilleurs jeunes, les meilleurs joueurs et joueuses de Super League, Challenge League et Women's Super League.

Les nommés ont été choisis par un jury d'experts composé d'entraîneurs, de directeurs sportifs, de capitaines de clubs, ainsi que des coachs des équipes nationales. Pour déterminer le résultat final, les voix du jury d’experts, des médias sélectionnés et des fans comptent chacune pour un tiers. Le vote du public est d'ailleurs ouvert dès maintenant et jusqu'au 5 décembre sur www.swissfootballnight.ch.

Swiss Football Night : la liste des nommés

  • Meilleur joueur: Manuel Akanji, Dan Ndoye, Granit Xhaka.
  • Meilleure joueuse: Géraldine Reuteler, Sydney Schertenleib, Lia Wälti.
  • Meilleur jeune joueur: Zachary Athekame, Johan Manzambi, Cheveyo Tsawa.
  • Meilleure jeune joueuse: Lia Kamber, Giulia Looser, Leila Wandeler.
  • Meilleure joueuse de Super League: Iman Beney, Therese Simonsson, Stephanie Waeber.
  • Meilleur joueur de Super League: Matteo Di Giusto, Xherdan Shaqiri, Miroslav Stevanovic.
  • Meilleur joueur de Challenge League: Warren Caddy, Shkelqim Demhasaj, Valon Fazliu.
Montre plus

Les plus lus

La Russie menace de «bloquer complètement» WhatsApp
Plan choc: Trump offrirait à Poutine une reconnaissance des zones occupées
Airbus : 6’000 A320 doivent mettre à jour en urgence un logiciel vulnérable
Lara Gut-Behrami sort du silence : «J'adore le ski, mais...»
Marco Odermatt part à la faute ! «Cela ne m'arrive jamais...»