Coupe de Suisse Le FC Sion éliminé au terme d’un scénario totalement irrationnel !

Nicolas Larchevêque

3.2.2026

Le FC Sion a été éliminé de la Coupe de Suisse en prolongations (4-3 ap) par Grasshopper au terme d’un quart de finale rocambolesque mardi au Letzigrund. Le club valaisan menait 2-0 en seconde mi-temps et même 3-2 jusqu’à la... 93e minute, avant que les Sauterelles renversent la vapeur.

GC a arraché un qualification presque miraculeuse face au FC Sion mardi.
GC a arraché un qualification presque miraculeuse face au FC Sion mardi.
KEYSTONE

Keystone-ATS

03.02.2026, 23:05

03.02.2026, 23:09

Le deuxième quart de finale de Coupe de Suisse a réservé son lot d'émotions à Zurich. Au bout du suspense, Grasshopper s'est qualifié en battant Sion 4-3 après prolongations.

C'est incroyable comme un match peut soudainement changer de physionomie. Quand Kololli a inscrit le 2-0 pour Sion à la 72e, personne n'aurait parié un franc sur les chances de qualification des Zurichois. Depuis l'ouverture du score d'Hajrizi (7e), les visiteurs avaient en effet nettement dominé les débats.

Coupe de Suisse. Yverdon renverse Xamax et se hisse dans le dernier carré

Coupe de SuisseYverdon renverse Xamax et se hisse dans le dernier carré

Ils auraient pu, voire dû, classer l'affaire avant même la mi-temps. Mais les joueurs de Didier Tholot ont manqué plusieurs occasions, ce qui a fini par leur coûter cher. Inoffensif pendant les trois quarts du match, GC s'est soudainement réveillé.

Improbable renversement de situation

En quelques minutes, les Zurichois sont revenus à la hauteur de leurs adversaires, d'abord par le talentueux Danois Jensen (76e), puis par Tsimba après une erreur de Racioppi (80e). Alors que la tendance semblait pencher du côté des Sauterelles, Sion a cru réussir le k.-o. grâce à Lukembila (85e).

Dans ce match devenu fou, Frey a débloqué son compteur pour GC à la 93e, envoyant les deux équipes en prolongations. Tsimba a alors donné pour la première fois l'avantage aux Zurichois (94e). Les Sédunois n'ont pas su répliquer, malgré deux ou trois situations chaudes.

Un nouveau président pour GC

  • Grasshopper a un nouveau président, a indiqué le club zurichois. L'Américain John Thorrington (46 ans) a été nommé à la tête du conseil d'administration à la place de sa compatriote Stacy Johns.
Montre plus

Le dernier match du FC Sion en Super League

Servette – Sion 3-3

Servette – Sion 3-3

Super League | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

Coupe de Suisse