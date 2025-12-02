Yverdon accueille mercredi (20h30) en 8es de finale de Coupe de Suisse son rival Lausanne-Sport (20h30). Le club de Challenge League tentera d'enlever ce derby vaudois qui lui échappe depuis 2023.

Même favori, Zeidler sait qu’il devra respecter Yverdon KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après avoir défait Servette en 16es de finale 1-0, Yverdon peut une nouvelle fois faire mordre la poussière à une équipe romande de 1re division au Stade municipal. Demi-finaliste l'an dernier en Coupe de Suisse, le LS de Peter Zeidler a cependant les faveurs de la cote, lui qui vient de remporter dimanche sa confrontation face au leader de Super League, Thoune.

Encore en Super League la saison dernière, les Nord-Vaudois se sont inclinés lors de leurs trois confrontations face au club de la capitale olympique. Pour franchir l'obstacle lausannois, la troupe d'Adrian Ursea peut fonder ses espoirs sur leur bonne dynamique en championnat, eux qui sont invaincus en novembre et solidement arrimés à leur 3e place en Challenge League.

Zeidler connaît le chemin de la finale

Peter Zeidler, qui a disputé deux finales en 2021 et 2022 en Coupe de Suisse lorsqu'il était en poste à St-Gall, a certainement encore l'objectif de remporter le trophée dans un coin de sa tête. Pour emmener le LS vers un 2e quart de finale d'affilée dans la compétition, le technicien allemand peut compter sur son meilleur buteur Bair et ses jeunes prodiges Diakité et Lekoueiry, tous décisifs face à Thoune.

Dans les autres rencontres de la soirée, St-Gall se déplace à Rapperswil (20h15), actuel 7e de Challenge League. Auteurs d'une belle première partie de saison en Super League, les Brodeurs ne devraient pas connaître de difficultés face à une équipe qui effectue son retour en 2e division cette saison.

Enfin, Lucerne part largement favori à Zoug, face au club de 1re ligue Zug 94 (20h00). Les Lucernois doivent cependant éviter le piège, eux qui restent sur trois matches sans victoire en Super League, dont une mortifiante défaite face à la lanterne rouge Winterthour samedi à domicile.