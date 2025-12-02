Le SLO se paie Winterthour ! Xamax au bout du suspense

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe de Suisse Le SLO se paie Winterthour ! Xamax au bout du suspense

ATS

2.12.2025 - 21:04

Le Stade Lausanne-Ouchy a réussi un petit exploit lors des 8es de finale de la Coupe de Suisse. Le pensionnaire de Challenge League a sorti Winterthour 1-0 mardi soir.

Warren Caddy a inscrit le but de la qualification mardi à la Pontaise.
Warren Caddy a inscrit le but de la qualification mardi à la Pontaise.
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.12.2025, 21:04

02.12.2025, 22:19

Le club vaudois, cinquième de son championnat, a composté son billet pour les quarts de finale grâce à un but de Warren Caddy à l'heure de jeu. La victoire du SLO ne doit rien à personne, car la lanterne rouge de Super League a balbutié son football à la Pontaise.

Winterthour a peiné à se montrer dangereux, même si Momoh a trouvé le poteau (72e) et si Hunziker a galvaudé une balle de 1-1 dans les arrêts de jeu.

Derby romand décidé aux tirs au but

Le derby romand entre le Stade nyonnais et Neuchâtel Xamax FCS s'est décidé aux tirs au but au terme d'une partie de petite cuvée à Colovray. Le score était de 1-1 au terme des 120 minutes de jeu. L'exercice des tirs au but a souri aux visiteurs, vainqueurs 4-2. C'est Demhasaj qui a inscrit le but décisif.

Coupe de Suisse. Après Servette, Yverdon vise le scalp du Lausanne-Sport

Coupe de SuisseAprès Servette, Yverdon vise le scalp du Lausanne-Sport

Xamax a cru avoir décroché le gros lot quand Deme a ouvert le score à la 83e, en reprenant un ballon repoussé par Mastil après un tir de Streit. Mais les Neuchâtelois n'ont pas eu beaucoup de temps pour se réjouir. Un très mauvais dégagement d'Omeragic a permis à Bega d'égaliser (88e) en lobant le portier, trop avancé, depuis le milieu du terrain.

Il a donc fallu partir en prolongations. Stoll a fait passer un frisson parmi les supporters xamaxiens quand son tir s'est écrasé sur le poteau d'Omeragic (108e).

GC a fait le job

Grasshopper a fait le job en s'imposant 2-1 sur la pelouse de Cham. Les Sauterelles ont rapidement pris l'avantage avec des réussites d'Ullmann (18e) et Abels (21e). Le club de Promotion League a sauvé l'honneur sur un penalty de Ris (92e).

Les plus lus

Poutine: «Si l'Europe veut la guerre, nous sommes prêts»
Une onde d'un nouveau genre serpente dans les profondeurs du Léman
Sunderland et Granit Xhaka face à un «gros défi»
Le SLO se paie Winterthour ! Xamax au bout du suspense
Manif pro-palestinienne: la police envoie une facture de 80’000.--