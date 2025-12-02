Le SLO se paie Winterthour ! Xamax au bout du suspense

Le Stade Lausanne-Ouchy a réussi un petit exploit lors des 8es de finale de la Coupe de Suisse. Le pensionnaire de Challenge League a sorti Winterthour 1-0 mardi soir.

Warren Caddy a inscrit le but de la qualification mardi à la Pontaise. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le club vaudois, cinquième de son championnat, a composté son billet pour les quarts de finale grâce à un but de Warren Caddy à l'heure de jeu. La victoire du SLO ne doit rien à personne, car la lanterne rouge de Super League a balbutié son football à la Pontaise.

Winterthour a peiné à se montrer dangereux, même si Momoh a trouvé le poteau (72e) et si Hunziker a galvaudé une balle de 1-1 dans les arrêts de jeu.

Derby romand décidé aux tirs au but

Le derby romand entre le Stade nyonnais et Neuchâtel Xamax FCS s'est décidé aux tirs au but au terme d'une partie de petite cuvée à Colovray. Le score était de 1-1 au terme des 120 minutes de jeu. L'exercice des tirs au but a souri aux visiteurs, vainqueurs 4-2. C'est Demhasaj qui a inscrit le but décisif.

Xamax a cru avoir décroché le gros lot quand Deme a ouvert le score à la 83e, en reprenant un ballon repoussé par Mastil après un tir de Streit. Mais les Neuchâtelois n'ont pas eu beaucoup de temps pour se réjouir. Un très mauvais dégagement d'Omeragic a permis à Bega d'égaliser (88e) en lobant le portier, trop avancé, depuis le milieu du terrain.

Il a donc fallu partir en prolongations. Stoll a fait passer un frisson parmi les supporters xamaxiens quand son tir s'est écrasé sur le poteau d'Omeragic (108e).

GC a fait le job

Grasshopper a fait le job en s'imposant 2-1 sur la pelouse de Cham. Les Sauterelles ont rapidement pris l'avantage avec des réussites d'Ullmann (18e) et Abels (21e). Le club de Promotion League a sauvé l'honneur sur un penalty de Ris (92e).