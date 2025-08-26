Mladen Petric : «C’est dommage pour le football suisse, mais...»

Leon Avdullahu a décidé qu’il portera désormais le maillot de l'équipe nationale du Kosovo. Quelles sont les raisons possibles d'un tel changement de nationalité ? blue Sport a posé la question à Mladen Petric.

Mladen Petric avait également changé d’équipe nationale : la Croatie plutôt que la Suisse. KEYSTONE

Lundi soir, le président de la fédération kosovare de football, Agim Ademi, a annoncé avec fierté sur Instagram que Leon Avdullahu lui avait fait part de son intention de jouer pour l'équipe nationale du Kosovo. «Il a ainsi prouvé que le Kosovo reste un choix de cœur et que l'identité et les origines ne sont pas reniées», a écrit Ademi.

La nouvelle a été confirmée mardi par le directeur des équipes nationales suisses Pierluigi Tami dans une prise de position : «Leon nous a informés de sa décision. Le fait qu’il souhaite désormais emprunter une autre voie nous déçoit. (...) Je tiens toutefois à préciser que nous ne voulons dans nos équipes nationales que des joueurs qui s'identifient à cent pour cent à notre pays et à notre équipe nationale.»

Les changements de nation ne sont pas rares

La fédération helvétique aurait tout renté pour garder l'ancien joueur du FC Bâle, aujourd’hui à Hoffenheim, qui a représenté les sélections juniors suisses des M15 aux M21. L’ASF souhaitait également convoquer le milieu de terrain de 21 ans pour les prochains matches de qualification à la Coupe du monde. Il pourrait dorénavant faire ses débuts avec le Kosovo le 5 septembre contre la... Suisse.

Pour la Nati, il s'agit de la deuxième perte d'un grand talent en l'espace de quelques jours. La semaine dernière, c’est le défenseur Eman Kospo, sous contrat avec la Fiorentina, qui a en effet annoncé qu'il souhaitait défendre les couleurs de la Bosnie-Herzégovine.

De tels changements de pays ne sont pas nouveaux en Suisse. Avant Avdullahu et Kospo, Ivan Rakitic, Amir Abrashi ou encore Mladen Petric, aujourd’hui expert chez blue Sport, avaient par exemple choisi de jouer pour le pays d'origine de leurs parents.

«Pour chaque joueur, il peut y avoir une raison différente. D'une part, il y a des joueurs qui changent parce qu'ils voient de meilleures perspectives de temps de jeu», a expliqué Petric dans un entretien accordé à nos collègues alémaniques de chez blue Sport.

«D’autres voient également davantage de chances de succès avec une équipe nationale», a poursuivi l'ancien international croate aux 45 sélections. Si une équipe nationale est nettement meilleure qu’une autre, elle a logiquement une plus grande probabilité de participer à un tournoi majeur.

«C’est dommage pour le football suisse, mais...»

C'est justement l'une des raisons pour lesquelles Mladen Petric, âgé de 44 ans, avait finalement opté pour la Croatie, aux dépens de la Suisse. À l'époque, les chances de participer à un grand tournoi étaient plus élevées chez la formation des Balkans.

Il est toutefois pour l’instant peu probable qu'Avdullahu participe lui bientôt à une Coupe du monde ou à un Euro avec l'équipe nationale kosovare. Bien que cette jeune nation du football ait progressivement gravi les échelons du classement mondial (95e place) et fêté plusieurs succès en Ligue des Nations, elle reste moins bien performante que la Suisse (19e).

Une autre raison pourrait être l'influence de la famille et sa fierté pour le pays d'origine, même si pour Petric, ce n'est pas forcément le cas. «Le joueur lui-même peut ressentir le désir de représenter son pays d'origine.»

En fin de compte, la décision appartient au joueur et ne doit pas être nécessairement compréhensible pour le public, selon notre consultant. «C'est sa décision et il doit pouvoir vivre avec. Il peut y avoir tant de raisons différentes que nous ignorons. Bien sûr, c'est dommage pour le football suisse, mais cela reste sa décision», a-t-il conclu.

