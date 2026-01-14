Murat Yakin est le sélectionneur de l'équipe de Suisse masculine depuis quatre ans et demi, et s'apprête à disputer sa troisième phase finale à ce poste. Dans une interview accordée à Keystone-ATS, l'entraîneur de 51 ans évoque la préparation en vue de la Coupe du monde, la concurrence au sein de son effectif et de la communication avec les joueurs.

Murat Yakin s'apprête à disputer sa troisième phase finale à la tête de la Nati. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Michael Lehmann (Muri bei Bern) ATS

Murat Yakin, vous revenez des Etats-Unis, où vous êtes passé entre autres par New York. Êtes-vous allé au MetLife Stadium, où se déroulera la finale de la Coupe du monde en juillet?

«Non, mais en Floride, j'ai assisté au match entre les Miami Dolphins et les Tampa Bay Buccaneers. J'ai toujours rêvé d'assister à un match de la NFL en direct.»

Qu'est-ce qui vous plaît dans le football américain?

«C'est un sport très tactique. Pour les entraîneurs, il s'agit de choisir des combinaisons de jeu de manière à surprendre l'adversaire. Il y a certains parallèles avec mon métier.»

Il n'y a pourtant guère eu de surprise chez vous ces derniers temps, du moins en ce qui concerne la composition de l'équipe. Lors des qualifications pour la Coupe du monde, vous avez généralement misé sur les mêmes cadres. N'êtes-vous plus aussi enclin à expérimenter?

«Lors des matches amicaux de cet été, nous avons opté pour un système à quatre défenseurs. Et comme nous avons vu que cela fonctionnait bien, nous avons voulu nous y tenir. Après tout, il s'agissait pratiquement d'une qualification «sprint» (6 rencontres en 74 jours, ndlr), nous devions donc être prêts dès l'entrée en lice.»

«Akanji, Xhaka et Freuler sont des leaders incontestables» Murat Yakin à propos des cadres de la Nati

Est-ce aussi parce que l'équipe manque de profondeur, malgré un large choix au milieu de terrain? Que faites-vous, par exemple, lorsque le défenseur central Manuel Akanji est absent?

«Manu est un roc à l'arrière. On ne peut pas remplacer un à un des cadres comme lui, Granit ou Remo. Mais je dois me préparer à de tels scénarios et j'ai différentes options en tête. Dans un tel cas, ce n'est pas seulement le joueur, mais l'équipe dans son ensemble qui doit s'adapter à la nouvelle situation.»

Outre Akanji, vous mentionnez également Xhaka et Freuler. Qu'est-ce qui les rend si importants?

«Ce sont des leaders incontestables sur le terrain et ils prennent toujours leurs responsabilités. Leur simple présence rend l'équipe meilleure.»

À cet égard, un gardien de but solide est souvent primordial. Comment voyez-vous l'évolution de Gregor Kobel?

«Très bonne. Les débuts ont été difficiles en Ligue des nations, où nous avons encaissé beaucoup de buts. Il n'a pas pu se distinguer immédiatement, mais il a persévéré et a ensuite été récompensé lors des matchs amicaux aux États-Unis, où il a réalisé son premier blanchissage.»

Qui considérez-vous actuellement en tant que numéro deux?

«La question reste ouverte et sera définitivement tranchée avant la Coupe du monde. Je pense que nous profiterons d'un des matches amicaux pour faire jouer un autre gardien dès le coup d'envoi.»

Vous avez récemment déclaré dans une interview: «C'est l'une des choses les plus difficiles dans le football.» Vous faisiez référence aux discussions avec les joueurs que vous n'avez pas alignés. Que leur dites-vous?

«Le football est un sport dans lequel les remplaçants peuvent rester sur le banc pendant toute la durée d'un match. Ce n'est pas comme au hockey sur glace, où il y a quatre lignes, au handball, où les changements sont illimités, ou au football américain, où de nombreux joueurs ont la chance de se montrer, ne serait-ce que pendant quelques minutes. Chez nous, certains joueurs restent inévitablement sur le banc des remplaçants. Je dois leur expliquer cela de manière transparente. Peut-être que le résultat n'était pas au rendez-vous, peut-être que les performances à l'entraînement étaient insuffisantes ou peut-être que les concurrents à leur poste étaient tout simplement trop forts.»

Quelles sont les réactions?

«Elles sont variables. Certains le prennent avec philosophie, d'autres le prennent personnellement et sont déçus. Mais c'est aussi normal: les joueurs veulent être utiles et apporter leur contribution.»

Parlez-vous différemment aux joueurs expérimentés par rapport à ceux de la jeune génération?

«Cela dépend certainement du rôle qu'ils jouent dans l'équipe. J'essaie d'intercepter un joueur méritant avant la rencontre pour lui expliquer mon point de vue. Avec un joueur plus jeune, j'attends plutôt de voir comment il réagit. Mais cela peut aussi se passer dans l'autre sens: les joueurs peuvent venir me voir et me demander un retour. Ma porte est toujours ouverte.»

«Je trouve dommage que le mécontentement termine sur la place publique» Murat Yakin sur les propos de Noah Okafor et Renato Steffen

La communication a été un sujet important l'année dernière. Noah Okafor a déclaré dans un podcast qu'il ne se sentait pas suffisamment apprécié. Renato Steffen a également déclaré dans une interview télévisée qu'il aurait aimé recevoir un message de votre part.

«Je trouve dommage que le mécontentement termine sur la place publique. Lorsque l'équipe est performante et gagne, un joueur remplaçant peut se dire qu'il doit faire preuve de patience. Et les joueurs peuvent toujours m'appeler s'ils veulent discuter.»

Ces déclarations vous blessent-elles personnellement?

«Non, je comprends très bien. Dans le cas de Renato, il était certainement encore sous le coup de l'émotion lors de l'interview donnée immédiatement après le match. J'ai eu plusieurs discussions avec Noah pendant l'année de l'Euro. Je lui ai dit que j'appréciais ses qualités, mais qu'il avait aussi de la concurrence à son poste.»

Actuellement, Noah Okafor joue à nouveau régulièrement. Pensez-vous que vous allez vous réconcilier, ou est-ce trop tard?

«Il y a toujours un moyen. Comme je l'ai dit, je ne prends pas ce genre de choses personnellement et je ne suis pas rancunier. Nous nous sommes téléphoné et je vais bientôt lui rendre visite à Leeds.»

Votre troisième grand tournoi en tant que sélectionneur de l'équipe de Suisse vous attend cette année. Ressentez-vous déjà de l'excitation?

«Ça commence et c'est déjà plus présent que la dernière fois au Qatar, où le tournoi avait lieu à la fin de l'année. En fait, l'excitation a commencé dès le tirage au sort en décembre. Avec tout le spectacle qui y était organisé, nous avons eu un avant-goût de ce qui nous attend.»

Pour la première fois, le tournoi se déroulera avec 48 équipes au lieu de 32 comme auparavant. N'est-ce pas trop?

«À mon avis, cela ne change pas grand-chose. Au final, c'est un tour à élimination directe de plus. Pourquoi pas? La FIFA continue de développer ce sport, et je pense que c'est nécessaire.»

Vous disputerez vos matchs de groupe à midi, heure locale. Les joueurs doivent-ils s'y préparer spécialement?

«Dans les ligues européennes, certains matches se jouent déjà à midi le week-end. Mais nous allons bien sûr nous concerter avec l'équipe chargée de la performance afin de gérer la forme de manière ciblée. Il y aura donc des spaghettis à 8h30 – je m'en réjouis d'avance.»

Vous avez déjà déclaré à plusieurs reprises que votre équipe pouvait battre n'importe quel adversaire lorsqu'elle était en forme. Que peut-on donc attendre de la Coupe du monde?

«Nous avons prouvé notre potentiel lors du Championnat d'Europe et avons manqué de peu la demi-finale. Nous avons une grande confiance en nous et notre objectif est de réaliser le meilleur Mondial de l'histoire de l'équipe de Suisse.»

Cela signifierait au moins une place en quarts de finale.

«Cependant, le format ne permet guère de se projeter loin dans l'avenir. C'est pourquoi notre objectif est de passer le cap de la phase de groupes, puis d'affronter nos adversaires un par un. Notre avantage est qu'une grande partie de nos joueurs ont l'expérience nécessaire. Ils connaissent la dynamique des tournois. Au final, nous devons espérer que les joueurs resteront épargnés de blessures et que nous aurons la chance nécessaire lors des matchs.»

Mais avant cela, il y a les rencontres amicales en mars: deux adversaires de taille vous attendent, l'Allemagne et la Norvège.

«Par le passé, lors des rencontres de mars, nous avions plutôt affaire à des adversaires «acharnés» qui restaient principalement en défense et nous laissaient mener le jeu. Aujourd'hui, l'une des équipes est favorite pour la Coupe du monde et l'autre est une «nouvelle venue» qui a impressionné lors des qualifications. Cela promet d'être intéressant.»

«Johan Manzambi et Alvyn Sanches dynamisent la concurrence» Murat Yakin

Souhaitez-vous encore tester certaines choses ou s'agit-il déjà d'une répétition générale pour la Coupe du monde?

«Il s'agit avant tout d'une confrontation entre deux équipes de haut niveau. Cela nous permettra de voir où nous en sommes.»

Vous avez donc déjà votre équipe pour la Coupe du monde en tête?

«La base est là. L'année dernière, nous avons intégré de nouveaux jeunes joueurs dans l'équipe. Je pense en premier lieu à Johan Manzambi, qui a fait ses débuts en juin et qui compte déjà huit sélections. Il a immédiatement fait forte impression. Alvyn Sanches, qui s'est malheureusement blessé mais qui est maintenant de retour, a également fait bonne impression. Ils dynamisent la concurrence.»

Parmi les joueurs prometteurs issus des moins de 21 ans, on trouve également Sascha Britschgi, Zachary Athekame et Alessandro Vogt.

«Ils ont déjà fait parler d'eux pendant les qualifications et nous continuons à les suivre. Nous sommes en contact avec eux trois, ils savent qu'ils peuvent devenir une option pour nous si nous avons soudainement besoin de renforts à leurs postes ou s'ils s'imposent par une amélioration de leurs performances. Mais nous ne devons pas oublier les joueurs avec lesquels nous avons brillamment passé les qualifications.»

En effet, vous n'avez jamais tremblé. Cela n'était pas prévisible au vu des performances précédentes dans la Ligue des nations.

«Il y a presque exactement un an, nous avons analysé la Ligue des nations, discuté des données des matchs et tiré les bonnes conclusions.»

Quels ont été les résultats de cette analyse?

«À l'époque, nous devions nous retrouver après les changements au sein de l'équipe. Nous n'avons pas mal joué en soi, mais à ce niveau, ce sont les détails qui font la différence. Un sujet en particulier est alors devenu central: l'efficacité. À l'époque, nous avons peu tiré parti de nos nombreuses occasions, alors que c'était souvent l'inverse chez nos adversaires.»

Comment apprend-on l'efficacité?

«Lors de nos réunions, nous disposons toujours d'un temps limité, mais il est néanmoins possible d'aborder un sujet de manière approfondie. J'en avais simplement assez de parler sans cesse du manque d'efficacité lors des conférences de presse. Nous nous sommes donc concentrés pleinement sur ce point et avons par exemple étudié les actions visées avec les vidéos.»

Et ensuite?

«L'été dernier, nous avons effectué un voyage aux États-Unis, où les joueurs n'avaient pratiquement aucune distraction en raison de la distance et du décalage horaire et ont pu se mettre parfaitement au diapason les uns des autres. L'important était que l'ambiance au sein de l'équipe était toujours bonne, nous n'avions pas à remettre en question les fondamentaux, mais pouvions travailler de manière ciblée sur les détails.»

«Davide Callà a définitivement le potentiel pour devenir entraîneur principal» Murat Yakin à propos de son adjoint

Vous faites cela depuis l'année dernière avec un nouvel entraîneur adjoint. Comment se passe la collaboration avec Davide Callà?

«Je savais déjà qui il était et ce dont il était capable. Mais j'ai tout de même été agréablement surpris de voir comment il a pris les choses en main dès le premier jour du stage d'entraînement. Non seulement il assume beaucoup de responsabilités, mais c'est aussi quelqu'un de formidable sur le plan humain. La transition entre Giorgio (Contini, ndlr) et lui s'est faite en douceur.»

Callà est un peu moins présent en public que son prédécesseur.

«Les situations de départ sont également quelque peu différentes: Giorgio avait déjà occupé le poste d'entraîneur principal pendant plusieurs années. Il avait donc une position légèrement différente. Davide apporte en revanche une grande expérience en tant qu'entraîneur adjoint, c'est pourquoi nous avons légèrement adapté son rôle. Mais il a définitivement le potentiel pour devenir un jour entraîneur principal.»

Quel est concrètement le rôle de Callà, qu'attendez-vous de lui?

«D'une part, il apporte son soutien, d'autre part, il intervient aussi de manière autonome. En effet, il est avant tout responsable du développement de l'attaque. De plus, il accompagne de près nos joueurs prometteurs, joue un rôle important de liaison grâce à son plurilinguisme et peut également se charger des relations publiques. Il est d'un grand soutien.»