La tournée de la Suisse donne l'occasion à Murat Yakin de trouver l'ossature de son équipe. Après la victoire contre le Mexique samedi (4-2), le Bâlois veut trouver une base plutôt qu'un onze type.

«J'aimerais avoir trouvé 6-7 joueurs qui formeront la base de l'équipe», a déclaré Murat Yakin, en faisant référence aux qualifications de la Coupe du monde 2026 qui débuteront en septembre. Le Bâlois estime que l'incertitude liée à la période des transferts et les préparations tronquées qui peuvent en résulter l'empêchent de plancher dès maintenant sur une équipe type qui affronterait le Kosovo à Bâle le 5 septembre.

«Il reste trois mois avant cette échéance et les états de formes de chacun peuvent changer», a justifié Yakin. «La fenêtre internationale de septembre a toujours été problématique. C'est pourquoi nous devons faire en sorte d'avoir un cadre élargi et compétitif.»

Sierro en fait-il partie?

Gregor Kobel, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka, Remo Freuler, Breel Embolo et Dan Ndoye seront vraisemblablement les noms cochés en priorité par le sélectionneur. Titularisé pour la troisième fois de suite en équipe de Suisse, Vincent Sierro semble également devenir petit à petit un homme fort de «Muri.»

«A chaque fois qu'il a débuté ou qu'il est entré en jeu, il a toujours été constant et solide. Il sait où il doit se positionner, il est très intelligent et combine bien avec Granit et Remo», a jugé Yakin, visiblement convaincu par les performances du Valaisan, lequel a «de bonnes chances» d'intégrer cette fameuse «base».

En revanche, Ardon Jashari devra sans doute encore un peu attendre avant de devenir un cadre de l'équipe de Suisse. Pressenti pour débuter dans l'entrejeu en compagnie de Xhaka, le meilleur joueur du championnat belge a fait son apparition à la mi-temps en remplacement du Bâlois.

«J'ai parlé vendredi avec Ardon et je lui ai dit qu'il entrerait à son poste préférentiel, celui de numéro 6», a expliqué Yakin, qui semble donc plutôt voir le Zougois comme le remplaçant du capitaine de l'équipe de Suisse. «Ardon est très réaliste et raisonnable. Il sait qu'il doit encore travailler pour mériter sa place.»

Rieder toujours apprécié

Malgré sa saison compliquée en club, Fabian Rieder continue d'avoir les faveurs du sélectionneur. Le Bernois a disputé l'intégralité de la rencontre face au Mexique. «Il est toujours à fond, j'aime sa volonté de courir, ses idées. Son but est venu récompenser sa performance», a apprécié Yakin.

Le forfait de Denis Zakaria a par contre changé les plans du Bâlois, qui avait clairement annoncé vouloir faire du Genevois un titulaire en défense centrale. Aligné avec Manuel Akanji, Aurèle Amenda a eu besoin d'un peu de temps pour entrer dans le match en raison de son manque de rythme (deux titularisations avec Francfort cette saison).

Après Cédric Zesiger, Stefan Gartenmann et Eray Cömert en mars, le Biennois a lui aussi pu montrer ce dont il était capable. Mais Gregor Kobel aimerait sans doute voir un peu de stabilité devant lui pour lui permettre d'enfin signer un premier blanchissage sous le maillot de l'équipe de Suisse.

