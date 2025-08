Noah Okafor : «Beaucoup de choses ne vont pas bien dans ce pays»

Auteur de belles performances en préparation avec l’AC Milan, Noah Okafor est actuellement intenable sur les terrains de football. Mais l’attaquant de 25 ans l’est également en dehors, lui qui a récemment réglé ses comptes avec les médias suisses dans un podcast.

Noah Okafor critique la couverture médiatique de son transfert avorté à Leipzig. Image : KEYSTONE

Rédaction blue Sport, Luca Betschart Luca Betschart

D'abord un doublé contre Liverpool (4-2), puis un doublé et une passe décisive contre Perth Glory (9-0) : Noah Okafor s’est illustré ces derniers jours en match de préparation. Il a ainsi augmenté ses chances de jouer pour le Milan la saison prochaine, lui qui était devenu indésirable en début d’année et qui avait été prêté à Naples lors du mercato hivernal.

À cette époque, au lieu de rester en Serie A, Okafor aurait dû atterrir à Leipzig et en Bundesliga. Mais son transfert était tombé à l'eau à la dernière minute en raison d’une hernie discale diagnostiquée chez le Bâlois.

«Ils (ndlr : Leipzig) ont dit qu'ils avaient besoin d'un renfort immédiat et qu'ils allaient dépenser trop d'argent dans le prêt et l'option si je n'étais pas disponible avant six semaines», a ainsi expliqué le joueur de 25 ans dans le podcast «Say Less», enregistré aux côtés de ses frères Elijah (21 ans) et Isaiah (20 ans).

«L'entraîneur, Marco Rose, me voulait vraiment, le directeur sportif me voulait également, mais la décision est venue d'en haut, en concertation avec les médecins», a ajouté Noah Okafor.

«Qu'attendaient-ils ? Que je mette tous mes vêtements dans un sac Ikea ?»

Ce dernier ne s’était toutefois pas attardé longtemps sur l'échec de son transfert. «Cela a été difficile pendant un jour ou deux, et globalement, la période a été très mouvementée», a-t-il admis. C’est davantage la couverture médiatique en Suisse qui l’a dérangé.

Le choix de ses vêtements (notamment une veste Louis Vuitton à environ 6’000 francs) et de son sac pour le court voyage à Leipzig était ainsi passé au premier plan dans la presse alémanique. «L'apparition ostentatoire d'Okafor vire au fiasco», avait, par exemple, titré le «Blick» à l’époque.

«Un média suisse doit être derrière moi et écrire quelque chose de bien à ce moment-là. Beaucoup de choses ne vont pas bien dans ce pays, et c'est pourquoi je ne veux plus faire d'interviews avec eux», a alors pesté Okafor dans le podcast. «Qu'attendaient-ils ? Que je mette tous mes vêtements dans un sac Ikea ?»

Pour l'international helvétique aux 24 sélections, il est libre de dépenser son argent où il l’entend. Selon lui, l’origine de ces critiques est simple : «Ce sont ceux qui sont jaloux et qui aimeraient être à ma place», a conclu Noah Okafor, qui aborde visiblement cette nouvelle saison l’esprit revanchard.