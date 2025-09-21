De graves affrontements ont éclaté samedi à Aarau lors du match de Coupe de Suisse de football opposant Aarau aux Young Boys de Berne. Pendant le match, cinq supporters d'YB ont été blessés par des brûlures causées par leurs propres engins pyrotechniques.

Les joueurs de Young Boys devant leurs fans (archives). Keystone

Keystone-SDA ATS

Les cinq supporters du YB ont été blessés, dont certains gravement, a déclaré dimanche un porte-parole de la police à Keystone-ATS. Ils ont été transportés par ambulance dans différents hôpitaux.

Après le match, des supporters bernois cagoulés se sont rendus à la gare et ont attaqué la police avec des engins pyrotechniques, des pierres et des barrières de chantier. La police a utilisé des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour empêcher les supporters d'atteindre le centre-ville.

Un policier a été blessé et deux voitures de police ont été endommagées. Dans le bâtiment de la gare, les supporters d'YB ont aussi arraché des extincteurs de leurs fixations et brisé plusieurs vitres. Après le départ du train spécial en direction de Berne, un supporter a finalement actionné le frein d'urgence, ce qui a immobilisé le train pendant un certain temps.