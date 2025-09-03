  1. Clients Privés
Procès en appel à Bâle Breel Embolo s’excuse devant la justice, mais réfute les menaces

ATS

3.9.2025 - 12:05

Accusé de menaces, le footballeur Breel Embolo a comparu mercredi matin devant la Cour d'appel de Bâle-Ville. Le joueur de l'équipe nationale suisse a contesté en avoir proféré lors d'une sortie nocturne en 2018. Il s'est excusé pour les insultes qu'il y avait lancées.

Breel Embolo à son arrivée au tribunal, mercredi matin.
Breel Embolo à son arrivée au tribunal, mercredi matin.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.09.2025, 12:05

03.09.2025, 12:16

Breel Embolo a admis avoir insulté plusieurs hommes au moment des faits incriminés et s'en est excusé devant les juges. Il ne s'agissait pas de menaces, a-t-il souligné cependant.

L'altercation est survenue il y a sept ans à Bâle. L'attaquant qui joue désormais pour le Stade Rennais était de sortie avec des amis, lorsqu'ils ont été confrontés à un autre groupe. Breel Embolo dit avoir été provoqué et importuné par un membre de ce groupe, entraînant des insultes mutuelles.

Mercato. Breel Embolo quitte le Rocher pour la Bretagne

MercatoBreel Embolo quitte le Rocher pour la Bretagne

En juin 2023, la Cour pénale de Bâle-Ville a condamné le footballeur à une peine pécuniaire avec sursis. Breel Embolo a fait appel de ce jugement. Mercredi matin, il a demandé à pouvoir quitter le tribunal après avoir été interrogé, afin de se rendre à l'entraînement de l'équipe de Suisse en vue de son match de vendredi.

