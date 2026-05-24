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Coupe de Suisse 60'000 personnes attendues à St-Gall pour fêter le titre

ATS

24.5.2026 - 17:28

Près de 20'000 personnes en vert et blanc ont suivi dimanche la finale de la Coupe de Suisse sur plusieurs écrans géants installés sur la place du marché de Saint-Gall. L'équipe victorieuse du FC Saint-Gall était attendue en ville en fin de soirée.

Près de 20'000 fans ont fêté la victoire du FC Saint-Gall dimanche après-midi dans la ville.
Près de 20'000 fans ont fêté la victoire du FC Saint-Gall dimanche après-midi dans la ville.
ATS

Keystone-SDA

24.05.2026, 17:28

24.05.2026, 17:33

Le match a opposé au stade du Wankdorf à Berne le FC Saint-Gall au club vaudois Stade Lausanne Ouchy. Au coup de sifflet final, la liesse était sans limite. Des milliers d’habitants de Saint-Gall se sont embrassés dans la vieille ville. Saint-Gall célèbre sa deuxième victoire en Coupe depuis 1969 avec une fête qui doit durer toute la nuit.

Finale de la Coupe de Suisse. St-Gall brise le rêve du SLO et met fin à 57 ans d'attente

Finale de la Coupe de SuisseSt-Gall brise le rêve du SLO et met fin à 57 ans d'attente

A l'arrivée de l'équipe victorieuse, on s'attend à ce que jusqu'à 60'000 personnes envahissent les rues et les ruelles, a déclaré la police à Keystone-ATS.

Une immense euphorie autour de la Coupe régnait depuis plusieurs jours déjà à Saint-Gall. Cela s’est traduit par un fort engouement pour les billets. Pour les supporters sans carte saisonnière, l’achat d’un billet s’est avéré pratiquement impossible.

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