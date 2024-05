Plus d'un an avant l'élection du successeur de Dominique Blanc à la présidence de l'ASF, le premier candidat se positionne déjà. Il s'agit de Sandro Stroppa, président de la Ligue Amateur de l'ASF et soutenu par les chefs des 13 associations régionales.

Dominique Blanc est le président de l’ASF depuis 2019. KEYSTONE

ATS

Agé de 54 ans et originaire d'Effretikon (ZH), il a dirigé l'association de football zurichoise à partir de 2015. Il a ensuite succédé à Dominique Blanc à la présidence de la Ligue Amateur en 2019.

Stroppa veut donc à nouveau suivre les traces du Vaudois, qui occupera le poste de président de l'ASF jusqu'à l'assemblée des délégués de juin 2025. La Première Ligue et la SFL, les deux autres divisions de l'ASF, devraient également présenter chacune un candidat.

ATS