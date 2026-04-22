Le Servette FC Chênois féminin (SFCCF) entame samedi les play-off de Women's Super League dans le costume de favori. Les Genevoises, après leur victoire en Coupe de Suisse, visent le doublé, au sortir d'un tour qualificatif lors duquel elles n'ont perdu qu'une fois.

Le Servette FC Chênois féminin entame samedi les play-off de Women's Super League. KEYSTONE

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La formation de Cristian Toro a hâte de soulever un nouveau trophée après sa saison blanche en 2024-25. Elle devra d'abord surmonter l'obstacle représenté par Aarau (8e de la saison régulière) en quart de finale, avec l'aller samedi au Schachen et le retour à domicile le 1er mai.

La saison passée, les deux équipes se sont rencontrées dans les matches de classement. Il en avait résulté un nul à l'aller en Argovie et un succès genevois 4-0 au retour. Les forces en présence n'ont pas changé depuis, au contraire. Le SFCCF démontre une force de frappe et un esprit d'équipe remarquables cette saison. Malgré les nombreux changements à l'intersaison, les Genevoises brillent par leur cohésion sur le terrain et en dehors.

Les play-off débuteront vendredi par le derby zurichois entre les Grasshoppers et le FC Zurich, respectivement 4e et 5e du tour qualificatif. Les deux formations affirment leur ambition de jouer le titre.

Tenant du trophée mais battu en finale de la Coupe il y a trois semaines, YB se mesurera en quarts de finale à Rapperswil-Jona. Les Bernoises se méfieront d'un adversaire qui a déjà battu Bâle cette saison et obtenu le nul contre Servette Chênois. YB est largement favori néanmoins. L'équipe d'Imke Wübbenhorst a bien digéré les départs de ses internationales Iman Beney et Naomi Luyet.

La dernière affiche de ces quarts de finale opposera Bâle à St-Gall, deux équipes de qualité qui n'ont encore jamais remporté le Championnat.