Servette Chênois se présente comme le favori de la finale de la Coupe de Suisse dames, samedi (15h00) au Letzigrund. Les tenantes du titre feront face aux Young Boys, une équipe au passé glorieux dans cette compétition.

Les Genevoises sont présentées comme les grandes favorites lors de cette finale. KEYSTONE

ATS

L'année dernière, les Genevoises ont comblé un vide dans leur palmarès en remportant leur première Coupe de Suisse face à Saint-Gall (1-0). Et l'équipe de l'entraîneur espagnol José Barcala, qui vient de terminer à la première place de la phase qualificative du championnant, aspire naturellement à défendre son titre.

Pour y parvenir, Servette Chênois devra passer l'obstacle des Young Boys et ses 15 Coupes remportées. La dernière remonte toutefois à 2001, lorsque le club n'avait pas encore fusionné avec YB et se nommait encore le FC Berne.

Les Bernoises se présentent comme la troisième force du pays, derrière Zurich et Servette Chênois et peuvent redevenir les seules détentrices du record de victoires en Coupe, qu'elles partagent avec le FCZ. Cette saison, les deux duels entre YB et Servette Chênois se sont soldés par des matches nuls (1-1, 2-2), ce qui promet une finale indécise.

ssch, ats