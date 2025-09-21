  1. Clients Privés
Coupe de Suisse Les Sédunois défieront Aarau, Yverdon attend le LS de pied ferme

ATS

21.9.2025 - 20:47

Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de Suisse a réservé quelques affiches croustillantes. Aarau, qui a sorti les Young Boys, accueillera le FC Sion début décembre.

Les joueurs de Lausanne après le but du 1-4 lors des seizièmes de finale de la Coupe suisse
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.09.2025, 20:49

Après avoir réussi l'exploit d'éliminer Servette, Yverdon sera pour sa part aux prises avec un autre club lémanique réputé, en l'occurrence le Lausanne-Sport. Ce derby vaudois devrait attirer la grande foule.

Coupe de SuisseYB mis à la porte dès les 16es de finale ! Sion passe sans brio

Le Stade Nyonnais, tombeur du FC Zurich, disputera lui aussi un derby romand puisque les Vaudois accueilleront Neuchâtel Xamax FCS. Tenant du trophée, le FC Bâle reviendra en terre genevoise pour y affronter Grand-Saconnex, après avoir péniblement battu Etoile Carouge vendredi soir.

Coupe de SuisseSans tergiversation, le LS accomplit sa mission et file en 8es

Le Stade Lausanne-Ouchy recevra quant à lui Wintertour. Lucerne n'aura pas un grand déplacement à effectuer puisqu'il s'en ira à Zoug. A signaler enfin un derby saint-gallois entre Rapperswil-Jona et Saint-Gall.

