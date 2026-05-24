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Finale de la Coupe de Suisse St-Gall brise le rêve du SLO et met fin à 57 ans d'attente

Clara Francey

24.5.2026

St-Gall a remporté la 101e Coupe de Suisse dimanche au Wankdorf. Réduits à dix en fin de première mi-temps, les Brodeurs se sont imposés 3-0 en finale et ont mis fin au rêve du Stade Lausanne-Ouchy.

Les Saint-Gallois soulèvent leur deuxième Coupe de Suisse.
Les Saint-Gallois soulèvent leur deuxième Coupe de Suisse.
KEYSTONE

Keystone-ATS

24.05.2026, 16:04

24.05.2026, 16:52

Les Saint-Gallois se sont offert la deuxième Coupe de leur histoire après celle acquise en 1969. Les hommes d'Enrico Maassen ont largement maîtrisé les Vaudois, qui disputaient leur première finale, en prenant l'avantage dans les dix premières minutes comme face à Yverdon en demi-finale.

Submergés d'entrée de jeu, les Lausannois n'ont tenu que huit minutes avant de concéder l'ouverture du score sur un coup-franc saint-gallois. De la tête, Aliou Baldé a remis le cuir à Tom Gall, qui n'a eu qu'à tendre le pied pour ouvrir la marque.

Watkowiak expulsé à la mi-temps

Mené au score pour la première fois dans la compétition, le SLO a pu compter sur son gardien Léo Besson (18e/28e) pour se maintenir dans la partie, lui qui a aussi vu la tentative d'Aliou Baldé à la 36e échouer à quelques centimètres de sa cage. Sur l'aile gauche, Landry Nomel (6e/20e) a bien tenté de réveiller le public stadiste venu en nombre, mais n'a pas réussi à mettre en difficulté le portier des Brodeurs Lukas Watkowiak.

Ce dernier a relancé les Lausannois en se faisant expulser à la 44e, après avoir accroché Vasco Tritten qui filait seul au but à la suite d'un mauvais dégagement du Saint-Gallois. L'arbitre Luca Cibelli n'a ainsi pas hésité un seul instant à sortir le carton rouge, lui qui était équipé d'une caméra, une première en Suisse.

Baldé décisif

A 11 contre 10, les Stadistes n'ont pas réussi à reprendre le contrôle de la partie en deuxième période. Et à l'heure de jeu, l'international guinéen Aliou Baldé a obtenu un penalty pour St-Gall après consultation de la VAR.

Son capitaine Lukas Görtler l'a transformé sans trembler à la 65e pour permettre aux Alémaniques de mener 2-0. Christian Witzig a scellé la victoire des siens en inscrivant le 3-0 dans les arrêts de jeu.

Malgré leur supériorité numérique, les hommes de Dalibor Stevanovic ne sont pas parvenus à réduire l'écart, eux qui avaient pour objectif de succéder à Sion, seul autre club à avoir remporté la Coupe en évoluant en 2e division.

Quatrièmes au classement de Super League, les Sédunois ont également le sourire ce dimanche, eux qui disputeront les qualifications pour la Conference League tandis que St-Gall jouera celles de l'Europa League.

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