L’un des plus grands espoirs du foot suisse tourne le dos à la Nati

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Regrettable» pour l’ASF L’un des plus grands espoirs du foot suisse tourne le dos à la Nati

Patrick Lämmle

18.8.2025

Eman Kospo, qui évoluait jusqu'à présent pour les équipes suisses juniors, a décidé de défendre désormais les couleurs de la Bosnie. Le jeune homme de 18 ans l'a annoncé dans une story Instagram.

Eman Kospo, né en Suisse, a choisi de jouer pour la Bosnie.
Eman Kospo, né en Suisse, a choisi de jouer pour la Bosnie.
IMAGO/Sportimage

Patrick Lämmle

18.08.2025, 15:34

19.08.2025, 10:40

La semaine dernière, les médias bosniaques ont rapporté qu'Eman Kospo avait déposé une demande de changement de nation auprès de la FIFA. Interrogée par nos collègues alémanique de chez blue Sport, l'ASF avait commenté l'information comme suit : «L'entraîneur de l'équipe nationale des M19, Ilija Borenovic, est en contact régulier avec Eman Kospo et compte sur lui en tant que joueur important pour les qualifications à l'Euro en automne. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons reçu aucun signal de la part du joueur indiquant un éventuel changement de nation.»

Mais l'ASF est désormais prise au dépourvu. Lundi, Kospo a en effet publié dans sa story Instagram ce qu'il en est. Sur une photo le montrant en tenue de l'équipe nationale et avec le brassard de capitaine, on peut lire : «Chers Suisses et chères Suissesses, je vous remercie chaleureusement pour tout !» Il a affirmé avoir toujours «tout donné, combattu et surtout apprécié chaque instant». Mais il a décidé de «suivre un autre chemin», ce qui est un choix «personnellement difficile». Il a ajouté qu’il n'oublierait jamais le temps passé avec les équipes suisses de la relève.

Eman Kospo a annoncé son changement de nationalité lundi.
Eman Kospo a annoncé son changement de nationalité lundi.
Capture d’écran Instragram @emankospo

Contactée par «20 Minuten», l’ASF n’a pas caché sa déception : «Le changement de nationalité est regrettable, car nous avons investi dans la formation du joueur. Il faisait partie intégrante de nos équipes nationales juniors. Mais nous voulons des joueurs qui s’identifient à cent pour cent à notre pays et à notre équipe nationale.»

«Il me fait penser à Piqué». Qui est Eman Kospo, le jeune défenseur suisse qui brille avec le Barça ?

«Il me fait penser à Piqué»Qui est Eman Kospo, le jeune défenseur suisse qui brille avec le Barça ?

Eman Kospo, âgé de 18 ans, était considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de la défense suisse. Il a récemment évolué au sein de l’équipe junior du FC Barcelone, avant de rejoindre la Fiorentina cet été. Pour les prochains matchs internationaux, il a été convoqué dans la sélection A de l'équipe nationale bosniaque.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par le rédaction de blue News (nl).

Les plus lus

«Ils veulent du jambon et du melon» - Les restaurateurs alpins désespèrent
Banques: vers la fin des billets au guichet?
La toile s'emballe après la découverte de quatre corps dans la Seine
Atteinte d'un cancer du sein, Claudia Tagbo s'est fait insulter
L’un des plus grands espoirs du foot suisse tourne le dos à la Nati