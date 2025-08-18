L’un des plus grands espoirs du foot suisse tourne le dos à la Nati

Eman Kospo, qui évoluait jusqu'à présent pour les équipes suisses juniors, a décidé de défendre désormais les couleurs de la Bosnie. Le jeune homme de 18 ans l'a annoncé dans une story Instagram.

Eman Kospo, né en Suisse, a choisi de jouer pour la Bosnie. IMAGO/Sportimage

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

La semaine dernière, les médias bosniaques ont rapporté qu'Eman Kospo avait déposé une demande de changement de nation auprès de la FIFA. Interrogée par nos collègues alémanique de chez blue Sport, l'ASF avait commenté l'information comme suit : «L'entraîneur de l'équipe nationale des M19, Ilija Borenovic, est en contact régulier avec Eman Kospo et compte sur lui en tant que joueur important pour les qualifications à l'Euro en automne. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons reçu aucun signal de la part du joueur indiquant un éventuel changement de nation.»

Mais l'ASF est désormais prise au dépourvu. Lundi, Kospo a en effet publié dans sa story Instagram ce qu'il en est. Sur une photo le montrant en tenue de l'équipe nationale et avec le brassard de capitaine, on peut lire : «Chers Suisses et chères Suissesses, je vous remercie chaleureusement pour tout !» Il a affirmé avoir toujours «tout donné, combattu et surtout apprécié chaque instant». Mais il a décidé de «suivre un autre chemin», ce qui est un choix «personnellement difficile». Il a ajouté qu’il n'oublierait jamais le temps passé avec les équipes suisses de la relève.

Eman Kospo a annoncé son changement de nationalité lundi. Capture d’écran Instragram @emankospo

Contactée par «20 Minuten», l’ASF n’a pas caché sa déception : «Le changement de nationalité est regrettable, car nous avons investi dans la formation du joueur. Il faisait partie intégrante de nos équipes nationales juniors. Mais nous voulons des joueurs qui s’identifient à cent pour cent à notre pays et à notre équipe nationale.»

Eman Kospo, âgé de 18 ans, était considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de la défense suisse. Il a récemment évolué au sein de l’équipe junior du FC Barcelone, avant de rejoindre la Fiorentina cet été. Pour les prochains matchs internationaux, il a été convoqué dans la sélection A de l'équipe nationale bosniaque.

