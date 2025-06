«Un joueur français m’a demandé si j’avais réservé mes vacances»

Présent dimanche dans notre émission «Match après match», Kevin Mbabu a révélé que certains joueurs de l’équipe de France étaient «trop confiants» avant le 8e de finale perdu contre la Suisse à l’Euro 2021. «Un joueur est venu me demander avant le match si j’avais déjà réservé mes vacances», a expliqué le latéral genevois.

Nicolas Larchevêque Nicolas Larchevêque

Kevin Mbabu était l’invité de «Match après match» dimanche sur le plateau de blue Sport. L’occasion pour le Genevois, qui évolue aujourd’hui dans le club danois du FC Midtjylland, de se remémorer ses meilleurs moments avec l’équipe de Suisse.

La victoire aux tirs au but (3-3 ap, 5-4 tab) contre la France en 8es de finale de l’Euro 2021 en fait évidemment partie. «On a montré qu’on était plus des petits Suisses, qu’on pouvait rêver grand et accomplir des choses», s’est rappelé l’homme aux 25 apparitions sous le maillot rouge à croix blanche.

«J’ai vu des joueurs français un peu trop confiants»

«Ce match a pris énormément d’ampleur quand on regarde tout ce qui s’est dit dans les médias, surtout du côté français», s’est souvenu le latéral de 30 ans, rappelant notamment les propos de Raymond Domenech. Pour mémoire, l’ancien sélectionneur des Bleus avait déclaré avant la rencontre que la France ne pouvait perdre ce match «que si ses joueurs restaient bloqués dans l'ascenseur sur le chemin du stade».

Une arrogance qui s’était également fait ressentir au sein de la sélection de Didier Deschamps. «J’ai vu quelques joueurs de l’équipe de France un peu trop confiants. Un joueur est venu vers moi avant le match et m’a demandé si j’avais déjà réservé mes vacances», a ainsi révélé Mbabu.

S’il n’a pas souhaité dévoiler l’identité de celui-ci, il a précisé que ce joueur avait disputé la finale de la Ligue des champions remportée par le Paris Saint-Germain devant l’Inter Milan (5-0). Benjamin Pavard, Marcus Thuram, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, qui étaient présents samedi à Munich, figuraient dans la liste des Bleus en 2021...

L’ancien joueur du Servette FC et des Young Boys estime par ailleurs que la Nati est totalement apte de créer à nouveau un tel exploit à l’avenir. «Ce match a montré que la Suisse était capable de battre de grandes équipes. Je pense qu’en continuant à bien travailler, elle pourrait créer une petite surprise l’année prochaine à la Coupe du monde», a avancé Kevin Mbabu.

Retour sur l’exploit de la Nati contre la France