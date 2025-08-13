  1. Clients Privés
Il livre un récit glaçant Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»

Nicolas Larchevêque

13.8.2025

Valon Behrami a évoqué ses souvenirs de la guerre au Kosovo dans un livre. Entre drames familiaux et angoisse constante, l’ancien footballeur suisse s’est confié à cœur ouvert : «Je ne comprenais pas tout, mais pour mes parents, c’était terriblement dur.»

Valon Behrami a évoqué ses souvenirs liés à la guerre au Kosovo dans les années 90.
Valon Behrami a évoqué ses souvenirs liés à la guerre au Kosovo dans les années 90.
IMAGO/Nicolo Campo

Nicolas Larchevêque

13.08.2025, 10:51

Valon Behrami a livré un récit poignant dans le livre «Mensch Fussballstar», qui paraîtra le 18 août. Cet ouvrage, écrit par notre collègue Andreas Böni, rédacteur en chef alémanique de blue Sport, rassemble les témoignages de plusieurs personnalités footballistiques, à l’image d’Ottmar Hitzfeld, qui évoquent des épisodes douloureux de leur vie. 

Ses confidences poignantes. Ottmar Hitzfeld : «Je ne parlais presque plus avec ma femme et mon fils»

Ses confidences poignantesOttmar Hitzfeld : «Je ne parlais presque plus avec ma femme et mon fils»

Ainsi, le mari de la skieuse Lara Gut-Behrami a choisi de raconter la période où sa famille et lui ont dû quitter leur pays d’origine, le Kosovo, dans les années 90 en raison de la guerre. «Nous sommes arrivés en Suisse par le dernier bus en provenance du Kosovo quand nous avons compris qu’il n’y avait plus d’avenir sur place. Peu après, tout a commencé», s’est rappelé l’ex-milieu de terrain de 40 ans, selon les propos relayés par le «Blick».

«Tu ne savais pas si tes grands-parents étaient morts»

«Notre maison a été brûlée, nous avons perdu des amis et des parents, un oncle a été envoyé en prison. Chacun de nous a son histoire», s’est souvenu l’ancien international suisse aux 83 sélections. Avant d’évoquer des scènes glaçantes vécues par ses proches aux Balkans : «Ma tante et un autre oncle se sont cachés et ont été retrouvés. À ce moment-là, toutes les femmes ont été placées d’un côté. Tous les hommes de l’autre. Et ma tante a dû regarder son mari et tous les autres se faire tirer dessus. Une folie.»

En arrivant en Suisse avec sa famille, Valon Behrami s’est réfugié à Stabio, dans le canton du Tessin, où il a grandi et vécu avec une constante angoisse liée aux événements qui se déroulent au Kosovo. «Le pire, c’était l’incertitude, parce qu’on ne savait pas grand-chose. Tu entendais à la télévision que vingt personnes étaient encore mortes. Et tu ne savais pas si tes grands-parents étaient parmi elles. Je ne comprenais pas tout, mais pour mes parents, c’était terriblement dur», a-t-il conclu.

«Si chacun met son ego de côté...». De la Nati à sa femme Lara, Valon Behrami sort du silence

«Si chacun met son ego de côté...»De la Nati à sa femme Lara, Valon Behrami sort du silence

Durant sa carrière de footballeur, le Tessinois d’adoption a essentiellement évolué en Italie et en Angleterre. Pilier de l’équipe de Suisse, il a disputé deux Euros et quatre Coupes du monde sous le maillot rouge à croix blanche, avant d’être écarté par Vladimir Petković à l’été 2018. Retraité des terrains depuis 2022, Behrami est devenu il y a quelques semaines directeur sportif à Watford, club anglais avec lequel il a disputé 49 matches entre 2015 et 2017.

