  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe de Suisse Méfiance pour YB et Bâle et choc romand à Yverdon

ATS

18.9.2025 - 10:50

Les 16es de finale de la Coupe de Suisse vont se jouer en cette fin de semaine. L'affiche principale mettra aux prises Aarau et les Young Boys samedi. En Suisse romande, les regards seront tournés vers le duel entre Yverdon et Servette.

Servette s’en va défier Yverdon ce week-end en Coupe de Suisse.
Servette s’en va défier Yverdon ce week-end en Coupe de Suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.09.2025, 10:50

Tenant du trophée, le FC Bâle ouvrira les feux vendredi (19h00) sur la pelouse d'Etoile Carouge. Cette rencontre sera un remake du quart de finale difficilement gagné 3-1 par les Rhénans la saison dernière. Shaqiri et ses coéquipiers, menés 1-0, avaient alors marqué trois fois dans les dix dernières minutes.

Coupe de Suisse. Les affiches du 2e tour connues, avec un choc Yverdon - Servette

Coupe de SuisseLes affiches du 2e tour connues, avec un choc Yverdon - Servette

Leader impérial en Challenge League avec sept succès en autant de matches, Aarau abordera la venue des Young Boys samedi au Brügglifeld (19h00) avec le plein de confiance. Les Bernois sont avertis, ils ne devront pas sous-estimer leurs adversaires.

Choc romand à Yverdon

Saint-Gall, en tête de la Super League, disputera un derby pas forcément aisé chez son voisin Wil (19h00). Autre derby, mais romand cette fois, à Yverdon qui accueillera Servette (20h30). Les Genevois ont enfin gagné leur premier match en championnat mercredi à Sion, et ils voudront confirmer dans le nord vaudois.

Super League. Servette enlève le derby du Rhône, le LS stoppe l'hémorragie

Super LeagueServette enlève le derby du Rhône, le LS stoppe l'hémorragie

Dimanche, le Stade nyonnais recevra le FC Zurich (15h30) avec le secret espoir de créer la surprise. Lanterne rouge de Super League, Winterthour ne se déplacera pas à Schaffhouse l'esprit serein (16h00). Tant Sion (samedi 19h00) que le Lausanne-Sport (dimanche 14h00) seront opposés à des adversaires évoluant en 1re Ligue, à savoir respectivement Prishtina Berne et Concordia Bâle.

Le tirage au sort des 8es de finale sera effectué dimanche sur la télévision SRF.

Les plus lus

L'ado retrouvée morte dans le coffre de la voiture de D4vd a été identifiée
Elle est la première Miss Italie à porter cet «accessoire» – «Cela me rend unique»
Pascal Praud outré: «C'est une déclaration de guerre» et «c'est une honte»
Action controversée entre Lugano et Lausanne, un protêt déposé
Progression de la Suisse et première depuis 11 ans en tête