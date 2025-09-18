Les 16es de finale de la Coupe de Suisse vont se jouer en cette fin de semaine. L'affiche principale mettra aux prises Aarau et les Young Boys samedi. En Suisse romande, les regards seront tournés vers le duel entre Yverdon et Servette.

Servette s’en va défier Yverdon ce week-end en Coupe de Suisse. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Tenant du trophée, le FC Bâle ouvrira les feux vendredi (19h00) sur la pelouse d'Etoile Carouge. Cette rencontre sera un remake du quart de finale difficilement gagné 3-1 par les Rhénans la saison dernière. Shaqiri et ses coéquipiers, menés 1-0, avaient alors marqué trois fois dans les dix dernières minutes.

Leader impérial en Challenge League avec sept succès en autant de matches, Aarau abordera la venue des Young Boys samedi au Brügglifeld (19h00) avec le plein de confiance. Les Bernois sont avertis, ils ne devront pas sous-estimer leurs adversaires.

Choc romand à Yverdon

Saint-Gall, en tête de la Super League, disputera un derby pas forcément aisé chez son voisin Wil (19h00). Autre derby, mais romand cette fois, à Yverdon qui accueillera Servette (20h30). Les Genevois ont enfin gagné leur premier match en championnat mercredi à Sion, et ils voudront confirmer dans le nord vaudois.

Dimanche, le Stade nyonnais recevra le FC Zurich (15h30) avec le secret espoir de créer la surprise. Lanterne rouge de Super League, Winterthour ne se déplacera pas à Schaffhouse l'esprit serein (16h00). Tant Sion (samedi 19h00) que le Lausanne-Sport (dimanche 14h00) seront opposés à des adversaires évoluant en 1re Ligue, à savoir respectivement Prishtina Berne et Concordia Bâle.

Le tirage au sort des 8es de finale sera effectué dimanche sur la télévision SRF.