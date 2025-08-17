  1. Clients Privés
Coupe de Suisse Les affiches du 2e tour connues, avec un choc Yverdon - Servette

ATS

17.8.2025 - 20:16

Le tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse a réservé un bel adversaire pour Yverdon. Fraîchement relégués en Challenge League, les Vaudois recevront Servette.

Servette restera en terres vaudoises en Coupe de Suisse.
Servette restera en terres vaudoises en Coupe de Suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.08.2025, 20:16

Les Genevois ne seront pas les seuls à affronter un club de la division d'en-dessous. Il y a en effet cinq autres duels entre équipes de Challenge et de Super League. Etoile Carouge aura l'insigne honneur de recevoir Bâle, alors que le Stade Nyonnais accueillera lui Zurich à Colovray. YB ira lui à Aarau, GC se rendra au Tessin pour défier Bellinzone, tandis que St-Gall aura un derby contre Wil.

Coupe de Suisse. Sensations au 1er tour : Lugano et Thoune déjà mis à la porte !

Coupe de SuisseSensations au 1er tour : Lugano et Thoune déjà mis à la porte !

Sion et Lausanne ont eu un peu plus de chance au tirage. Les Valaisans se déplaceront à Berne pour affronter le FC Prishtina, pensionnaire de 1re ligue. Le LS prendra la direction du canton de Bâle pour y rencontrer le FC Concordia, lui aussi habitué des pelouses de 1re ligue.

A noter encore le déplacement de Xamax à Unterstrass en 2e ligue et le derby vaudois entre Echallens et le SLO.

Coupe de Suisse. Servette avance sans trembler, Lausanne et YB se font peur

Coupe de SuisseServette avance sans trembler, Lausanne et YB se font peur

