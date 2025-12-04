  1. Clients Privés
Coupe de Suisse Yverdon, bourreau des Romands, ne veut pas s’arrêter là

ATS

4.12.2025 - 14:13

Après l'élimination de Servette, Yverdon s'est offert le Lausanne-Sport mercredi à domicile lors des 8es de finale de Coupe de Suisse. Dominés par Aarau et Vaduz en Challenge League, les hommes d'Adrian Ursea ont montré un visage combatif et décomplexé qui peut les porter jusqu'en finale.

Gaoussou Diakité (LS) lors de la rencontre entre Yverdon et Lausanne, visiblement mécontent.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.12.2025, 14:13

04.12.2025, 14:19

Après l'élimination de Servette, Yverdon s'est offert le Lausanne-Sport mercredi à domicile lors des 8es de finale de Coupe de Suisse. Dominés par Aarau et Vaduz en Challenge League, les hommes d'Adrian Ursea ont montré un visage combatif et décomplexé qui peut les porter jusqu'en finale.

Si le derby entre Yverdon et le LS n'a pas atteint des sommets au niveau du jeu proposé, les Yverdonnois ont su capitaliser sur la frustration des Lausannois. Dans la conférence d'après-match peu avant minuit, le coach Peter Zeidler s'est montré un peu dépité et pressé de conclure, lui qui doit encore enchaîner cinq matches avant Noël.

Coupe de Suisse. Après Servette, Yverdon sort le Lausanne-Sport et file en quarts !

Coupe de SuisseAprès Servette, Yverdon sort le Lausanne-Sport et file en quarts !

«Même s'il faut féliciter nos adversaires, c'est une grande déception pour nous. On a beaucoup trop couru derrière le ballon, et on a manqué plusieurs occasions de remporter la rencontre avant la fin du temps réglementaire», a lancé l'Allemand de 63 ans.

Malgré trois changements successifs en début de 2e mi-temps, le technicien a échoué à mettre fin aux incessantes contre-attaques adverses. «En prolongation, on se préparait déjà à la session de tirs au but lorsqu'ils ont marqué le 2-1 à cinq minutes du terme. L'équipe a bien réagi après, mais c'était trop tard», a-t-il conclu. Lausanne est la 7e équipe de Super League à prendre la porte dans cette Coupe de Suisse, après Thoune, Young Boys, Lugano, Servette, le FC Zurich et Winterthour.

Ursea: «On a subi, mais on a subi intelligemment»

Pour sa part, l'entraîneur d'YS Adrian Ursea a indiqué avoir insisté auprès de ses joueurs sur la dimension de ce match. «Il y a la performance collective et le fait d'avoir éliminé une nouvelle équipe de Super League, mais pour moi ça a été un moyen d'évaluer notre projet de jeu. Pour l'heure, on n'a pas encore cette maîtrise et la compétition interne au sein de l'effectif qui caractérise les équipes du niveau supérieur», a-t-il analysé à chaud.

Coupe de Suisse. Après Servette, Yverdon vise le scalp du Lausanne-Sport

Coupe de SuisseAprès Servette, Yverdon vise le scalp du Lausanne-Sport

Sur le déroulé du match, Ursea n'a pas caché sa satisfaction sur la performance de son équipe. «On a subi, mais on a subi intelligemment. On a bien défendu et su leur poser des problèmes dès que le ballon entrait en notre possession, notamment en contre».

Celui qui a également été entraîneur et analyste vidéo à Nice s'est également fendu d'une critique envers son adversaire: «Je n'ai pas eu l'impression qu'ils (réd. les Lausannois) sont venus nous presser tel qu'ils ont l'habitude de le faire. Ils ont préféré reculer, alors que je m'attendais à un pressing beaucoup plus intense».

«Content d'avoir un président ambitieux»

À Yverdon, le président Jamie Welch n'a pas caché sa volonté de remonter en Super League dès cette saison. Mis sous pression, le binational suisse et roumain s'est dit heureux.

Coupe de Suisse. Bis repetita à Yverdon ! Servette trébuche à nouveau au 2e tour

Coupe de SuisseBis repetita à Yverdon ! Servette trébuche à nouveau au 2e tour

«Je suis content d'avoir un président ambitieux. Visiblement, il est prêt à nous donner des moyens pour le mercato. En ce qui concerne la pression, j'en ai vu d'autres» a déclaré Ursea, rappelant qu'il avait subi une descente de supporters mécontents lors de son passage à Nice.

