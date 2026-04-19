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Coupe de Suisse Face à la carrure de Saint-Gall, Yverdon a cessé de rêver en grand

ATS

19.4.2026 - 19:34

Yverdon-Sport n'est pas parvenu à créer la surprise en demi-finale de Coupe de Suisse face à Saint-Gall. L'entraîneur Martin Andermatt n'a pu que constater la différence de niveau qui sépare YS des Brodeurs.

À l'image de Mahamadou Kanouté (YS), à gauche, et Jason Gnakpa (YS), à droite, Yverdon Sport n'a pas fait le poids face à Saint-Gall.
À l'image de Mahamadou Kanouté (YS), à gauche, et Jason Gnakpa (YS), à droite, Yverdon Sport n'a pas fait le poids face à Saint-Gall.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.04.2026, 19:34

19.04.2026, 20:24

Contre une équipe invaincue depuis 14 matches, la tâche s'annonçait ardue pour la formation de Challenge League. Le club nord-vaudois a craqué après six minutes seulement face au rouleau compresseur saint-gallois.

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Le technicien zougois d'YS a admis que la première période avait été particulièrement difficile: «L'équipe s'est bien adaptée en seconde mi-temps. Nous nous sommes même procuré une jolie occasion», a-t-il indiqué en faisant référence à l'occasion de Fabio Saiz peu avant l'heure de jeu. «Au final, il nous a manqué des buts», s'est désolé le coach, démuni.

Pas de regrets, mais de la déception pour Saiz

Sans solution en première période, les Yverdonnois ont relevé la tête en deuxième mi-temps, sans parvenir à faire basculer la rencontre. «Saint-Gall a pratiqué un jeu très vertical, a indiqué Andermatt en zone mixte. On a tout essayé durant 90 minutes, mais nous avons dû nous avouer vaincu.»

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Arrivé en provenance de Neuchâtel Xamax à la mi-février, Saiz a fait frémir le public du Stade Municipal peu avant l'heure de jeu, lorsqu'Antonio Marchesano lui a délivré un magnifique centre. «Je la voyais au fond, malheureusement mon tir a manqué le cadre de quelques centimètres. Sur l'ensemble de la rencontre, nous n'avons pas de regrets, mais il y a de la déception, forcément», a indiqué le milieu de terrain de 25 ans.

Vogt ne veut pas «sous-estimer» le SLO

Auteur du 2-0, Alessandro Vogt se réjouit déjà de disputer la finale avec ses coéquipiers. «Mon prochain objectif est de soulever la Coupe. Nous ne devons cependant pas sous-estimer Stade Lausanne-Ouchy et garder notre concentration», a tempéré celui qui rejoindra Hoffenheim et la Bundesliga au terme de la saison.

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Dans le vestiaire attenant à la zone mixte, la qualification saint-galloise a été fêtée avec une trentaine de pizzas, livrées environ un quart d'heure après le coup de sifflet final. Une temporalité qui laisse songeur quant au moment choisi par le staff alémanique pour passer commande...

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