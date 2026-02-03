  1. Clients Privés
Coupe de Suisse Yverdon renverse Xamax et se hisse dans le dernier carré

Nicolas Larchevêque

3.2.2026

Yverdon-Sport s'est imposé 2-1 face à Neuchâtel Xamax en quart de finale de Coupe de Suisse mardi. Après avoir encaissé l'ouverture du score, les Vaudois ont validé leur ticket pour le dernier carré en fin de deuxième période.

Elias Pasche et Yverdon sont en demi-finales de la Coupe de Suisse.
Elias Pasche et Yverdon sont en demi-finales de la Coupe de Suisse.
KEYSTONE

Keystone-ATS

03.02.2026, 21:31

03.02.2026, 23:22

L'alignement des joueurs M19 face à Bellinzone vendredi en place de l'équipe A n'a pas permis à Neuchâtel Xamax d'arracher la victoire face à Yverdon. Après avoir sorti Lausanne-Sport au tour précédent, les hommes d'Adrian Ursea ont pris le dessus sur leur adversaire de Challenge League une troisième fois cette saison pour rejoindre les demi-finales, une première depuis 2022.

Challenge League. Après la polémique autour de Xamax, la SFL prend des mesures

Challenge LeagueAprès la polémique autour de Xamax, la SFL prend des mesures

Une égalisation de Pasche controversée

Si Yverdon est parvenu à se procurer le premier tir cadré de la partie, Xamax a pu compter sur Shkelqim Demhasaj pour ouvrir la marque à la 13e. A bout portant, le meilleur buteur de Challenge League n'a laissé aucune chance au portier nord-vaudois Simon Enzler, qui avait repoussé un premier tir de Fabio Saiz.

Auteur de trois passes décisives et d'un but face à Neuchâtel cette saison, Elias Pasche est parvenu à égaliser dès la 26e. Discrètement aidé par son bras resté invisible aux yeux de l'arbitrage non assisté par la VAR, l'attaquant d'Yverdon a croisé sa frappe pour tromper le gardien xamaxien Edin Omeragic.

Varol Tasar décisif

Après une fin de première mi-temps sous tension où les hommes d'Adrian Ursea ont pris trois cartons jaunes en dix minutes, l'intensité du match a ralenti jusqu'au coup d'éclat de Varol Tasar à la 79e. Depuis le point de penalty, celui qui est entré en jeu un quart d'heure avant a visé la lucarne pour redonner l'avantage à Yverdon .

Coupe de Suisse. Le FC Sion éliminé au terme d’un scénario totalement irrationnel !

Coupe de SuisseLe FC Sion éliminé au terme d’un scénario totalement irrationnel !

Les joueurs d'Anthony Braizat ont ensuite encore tenté de renverser la situation à la 86e, où Demhasaj s'est heurté à Enzler. Dans les derniers instants du temps additionnel, le dernier rempart d'Yverdon a encore été décisif pour empêcher l'égalisation et mettre fin aux espoirs xamaxiens, qui ont tout de même réalisé leur meilleur parcours en Coupe depuis 2011.

Aurélien Chappuis, le financier devenu footballeur

Aurélien Chappuis, le financier devenu footballeur

Aurélien Chappuis est un ovni. Il a toujours joué sur deux terrains : le football et la finance. Mais l'été passé, en signant à Yverdon, le milieu a décidé de quitter totalement le bureau pour se consacrer pleinement au sport.

30.01.2026

