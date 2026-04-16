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Coupe de Suisse Et si le SLO et Yverdon Sport créaient la sensation ?

par Lucien Ferreño

16.4.2026 - 13:15

Stade Lausanne-Ouchy (samedi 19h15) et Yverdon Sport (dimanche 15h00) disputent les demi-finales de Coupe de Suisse ce week-end. La qualification d'un club romand en finale relèverait d'un petit exploit.

Elias Pasche et Yverdon espèrent créer la sensation en Coupe de Suisse.
Elias Pasche et Yverdon espèrent créer la sensation en Coupe de Suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Lucien Ferreño

16.04.2026, 13:15

Respectivement 3e et 4e de Challenge League, Yverdon et le SLO retrouvent deux équipes de première division sur leur chemin vers la finale. Face à Saint-Gall et Grasshopper, les formations vaudoises n'auront rien à perdre devant leur public.

Samedi, les Stadistes accueillent la troupe de Gernot Messner à la Pontaise. Si les Sauterelles pointent actuellement en 11e position en Super League et donc en position de barragistes, le club zurichois peut se reposer sur un palmarès riche de 19 Coupes de Suisse, un record.

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Même si le dernier trophée date de 2013, la culture de ces matches à enjeux est encore présente chez le pensionnaire du Letzigrund. Preuve en est le scénario fou du tour précédent face à Sion, où GC était mené 2-0 à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, avant d'égaliser 3-3 et de coiffer les Sédunois sur le poteau en prolongation (4-3).

Une première pour le SLO

Côté vaudois, le SLO dispute lui sa première demi-finale de Coupe de Suisse. Les Lions devront une nouvelle fois se sublimer s’ils entendent rallier la finale, après avoir fait mordre la poussière à deux autres clubs de l'élite lors des tours précédents à la faveur de prestations abouties face à Winterthour et Lucerne.

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Les Stadistes traversent une période compliquée en championnat, eux qui sont sevrés de succès depuis cinq rencontres. A six journées du terme de la saison, le SLO compte 15 points de retard sur le 3e rang occupé par Yverdon, et se prépare donc à disputer le match le plus important de sa saison. Les hommes de Dalibor Stevanovic peuvent s'appuyer sur la mauvaise passe de GC pour croire en l'exploit, le club zurichois s'étant incliné à cinq reprises lors de ses six dernières sorties.

Yverdon-Sport sous pression constante

Le duel des «Verts» semble en comparaison bien plus déséquilibré. Pour la 3e demi-finale de son histoire dimanche au Stade Municipal, Yverdon fera face à Saint-Gall, 2e de Super League et favori naturel pour une seconde Coupe qui lui échappe depuis 1969. Secoué par le licenciement de l'entraîneur Adrian Ursea début mars, le club nord-vaudois, finaliste de la Coupe en 2001, reste sur un succès probant face à Vaduz, leader de Challenge League (2-1).

Challenge League. Yverdon fait trébucher Vaduz dans sa course au titre

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Pour son 6e match sur le banc, l'intérimaire Martin Andermatt peut capitaliser sur le beau parcours de ses protégés, qui ont éliminé Lausanne-Sport en huitièmes avant de l'emporter face à Neuchâtel Xamax en quarts. Le technicien zougois doit cependant gérer la forte pression qui pèse sur l'effectif yverdonnois en cette fin de saison.

Non content de cette place dans le dernier carré, l'ambitieux président australien d'YS Jamie Welch ne dissimule pas sa volonté de retourner en Super League au plus vite, précipitant ainsi le départ d'Ursea en guise de «signal d'alarme pour les joueurs». Avec dix points de retard sur le barragiste Aarau, les joueurs de la Cité thermale enchaînent les matches où la contre-performance est interdite.

Coupe de Suisse. Yverdon renverse Xamax et se hisse dans le dernier carré

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Saint-Gall invaincu en 14 rencontres

De son côté, le dauphin de Thoune ne s'est incliné qu'à une seule reprise en 2026, lorsque Servette l'avait puni 4-2 au Kybunpark fin janvier. Depuis, les joueurs d'Enrico Massen, qui ont éliminé Bâle au tour précédent, sont invaincus sans pleinement convaincre, avec huit nuls en quatorze matches. Avec un titre de champion suisse pratiquement hors de portée, Saint-Gall se déplace en terre vaudoise pour s'offrir une 6e finale, la première depuis 2022.

Au-delà du titre, l'enjeu de la compétition est un billet pour l'Europa League: le gagnant de la Coupe de Suisse en disputera les qualifications. Une victoire des Brodeurs pourrait ainsi faire les affaires de Sion, pour qui une 4e place en Super League suffirait alors à lui ouvrir les portes de la Conference League.

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