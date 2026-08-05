La saison 2026/27 de Women's Super League débute vendredi. Quelles sont les favorites au titre ? Quelles équipes devront se battre contre la relégation ? Quelles nouvelles joueuses pourraient marquer la saison ? Voici quelques éléments de réponse.

Women's Super League Servette Chênois vers le doublé ? Voici ce que nous réserve cette nouvelle saison

La formule

Dans la Women's Super League, le champion sera désigné cette année encore à l'issue de play-off. Ceux-ci débuteront après une saison régulière comportant 18 journées, avec des quarts de finale mettant aux prises les huit meilleures équipes.

Les grandes favorites

Le Servette Chênois est à nouveau l'équipe à battre. Sacrées en Championnat et en Coupe la saison passée, les Genevoises étaient au-dessus du lot. Elles ont connu 18 «clean sheets» au total, et n'ont perdu qu'une seule fois sur l'ensemble de la saison. Une performance que les Genevoises aimeraient bien rééditer.

Cette saison encore, les femmes de Young Boys devraient être les principales rivales de Servette Chênois. Sous la houlette de leur entraîneure Imke Wübbenhorst, les Bernoises ont réussi à se hisser aussi bien en finale des play-off qu'en finale de la Coupe. Seul un trophée a fait défaut.

Les prétendantes

La saison dernière, trois points seulement séparaient les équipes classées de la 3e à la 6e place. Bâle, Grasshopper, Zurich et Saint-Gall devraient donc à nouveau nourrir l'ambition de se battre pour les premières places du classement.

Bâle veut faire oublier la grave erreur de remplacement commise en quart de finale des play-off contre Saint-Gall, qui a coûté à l'équipe sa qualification pour les demi-finales sur le tapis vert. Pour sa part, St-Gall continue de miser sur les jeunes talents suisses plutôt que sur des joueuses étrangères.

Les équipes menacées de relégation

Pour Aarau, Lucerne et le promu Yverdon-Sport, la situation s'annonce serrée. Aarau et Lucerne figuraient parmi les équipes les plus faibles de la ligue la saison dernière. Aarau a certes réussi à se qualifier pour les play-off, mais le FCA était resté sans victoire pendant 13 matches jusqu'à fin février.

Lucerne a dû disputer la phase de relégation, mais y a assuré son maintien avec brio et mettra tout en œuvre pour atteindre les play-off. Yverdon, pour sa part, a réussi à retrouver la plus haute division suisse après trois ans passés en LNB grâce à une solide performance lors de la phase de promotion/relégation. Reste à voir si les Vaudoises pourront s'adapter au plus haut niveau.

Les transferts de l'été

Ce fut l'été des internationales. Le Servette Chênois s'est renforcé avec Meriame Terchoun et Laia Ballesté, tandis que le FC Zurich a annoncé le retour de Luana Bühler en provenance de Tottenham. Le retour de Bühler doit toutefois être considéré avec prudence: la défenseuse reste sur une saison blanche en raison de blessures.

Avec Sandrine Gaillard (anciennement Mauron), le promu Yverdon a réalisé un transfert de premier plan. Après l'Euro à domicile, l'ex-joueuse de Servette s'était envolée aux Etats-Unis pour rejoindre le Tampa Bay Sun. Un an plus tard, elle fait son retour en Suisse.

Servette doit par ailleurs faire face à un départ de taille. Therese Simonsson, meilleure buteuse de la Women's Super League, a rejoint la Bundesliga et le RB Leipzig. Mais les Genevoises se sont bel et bien renforcées: outre Terchoun et Ballesté, le club a recruté neuf joueuses dotées d'une expérience internationale, parmi lesquelles Noémie Carage qui évoluait récemment avec Terchoun à Dijon.

Les nouveaux visages sur le banc

Bâle a trouvé une nouvelle entraîneure en la personne de Danique Stein. Agée de 36 ans, elle a elle-même disputé plus de 100 matches pour le FCB et connaît donc parfaitement le club. Elle succède à Omar Adlani, qui s'en est allé – selon un communiqué du FCB – en raison de divergences de vues sur la future collaboration.

A Aarau, c'est Eduardo Barrera qui prend désormais les rênes. L'ancien entraîneur du FC Baden aurait déjà été le candidat préféré du club l'hiver dernier, comme l'a indiqué le FCA. Cependant, lorsque le club s'est séparé d'Olivier Häusermann, Barrera avait préféré s'engager à Baden.

A Zurich, il faudra patienter pour connaître le successeur de Renato Gligoroski, dont le départ a été annoncé à trois jours seulement du début de la saison pour cause de «divergences de vue concernant l'évolution sportive de l'équipe». Le directeur technique Alessandro Mangiarratti prend les rênes de manière intérimaire.

Les premiers duels de la nouvelle saison

Le championnat débute vendredi par un match à domicile du promu: Yverdon-Sport accueille en effet le FC Zurich. Samedi, Aarau affrontera GC, Lucerne se frottera à Bâle, tandis que Rapperswil-Jona recevra St-Gall pour un derby cantonal. Le choc de la 1re journée n'aura lieu que le 21 août: YB et Servette Chênois sont en effet engagés cette semaine en Ligue des champions.