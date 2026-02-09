Young Boys ne disputera pas la Coupe d'Europe dames cette saison. Battues par les SeaSters d'Odessa 3-1 samedi à St. Pölten, les Bernoises ont terminé à la dernière place de leur groupe de qualification, et sont donc éliminées.

Les Ukrainiennes ont plié la rencontre en inscrivant trois buts en 12 minutes, d'abord par Yana Kalinina sur penalty à la 49e, avant que Diana Tkachuk ne réalise un doublé (54e/61e). L'internationale suisse Ramona Bachmann a réduit l'écart à 71e, sans parvenir à renverser le cours de la partie.

Servette Chênois est donc la seule équipe féminine de Suisse à être encore en lice sur le plan européen. Vendredi, les Genevoises se sont qualifiées pour le barrage qualificatif de la phase de ligue de la Ligue des champions.