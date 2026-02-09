Servette Chênois connaît désormais son dernier adversaire sur sa route vers la phase de ligue de la Ligue des champions dames suite au tirage au sort qui s'est tenu mardi à Nyon.

Ligue des champions dames L’adversaire de Servette Chênois en barrages est connu

Les championnes de Suisse rencontreront en barrages le Sparta Prague, champion de Tchéquie en titre. L'équipe entraînée par Cristian Toro jouera le match aller à l'extérieur le 26 août, et le match retour se tiendra une semaine plus tard à Genève.

Le Sparta Prague avait éliminé les joueuses d'YB en huitièmes de finale d'Europa League la saison dernière. Les Tchèques avaient effacé une défaite 3-0 lors du match retour à Berne.

En cas d'échec face au Sparta, Servette Chênois poursuivra son parcours au deuxième tour qualificatif d'Europa League.