Le FC Zurich féminin se sépare de son entraîneur principal, Renato Gligoroski, à trois jours seulement du début de la saison de la Women's Super League.

Women’s Super League Le FC Zurich se sépare de son coach trois jours avant la reprise

Comme l'indique le club, cette séparation immédiate s'explique par des divergences de vue concernant l'évolution sportive de l'équipe. L'Autrichien entraînait les Zurichoises depuis l'été 2024.

Jusqu’à ce qu’un successeur soit trouvé, l’équipe sera encadrée par le directeur technique Alessandro Mangiarratti, en collaboration avec la coordinatrice sportive Diane Caldwell. Les femmes du FCZ entameront la saison de Super League vendredi à l'extérieur contre le promu Yverdon-Sport.