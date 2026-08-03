Mardi et mercredi, les deux équipes suisses engagées en Ligue des champions dames entrent en scène. Servette Chênois et YB se battront pour une place dans la compétition reine.

Championnes de Suisse et vainqueures de la dernière Coupe, Servette Chênois affrontera mardi à partir de 9h (heure suisse) le Dinamo-BSUPC de Minsk. Finaliste malheureux des play-off et de la Coupe de Suisse, YB jouera pour sa part son premier match mercredi contre St. Pölten.

Un format spécial

Contrairement à la compétition masculine, le 2e tour de qualification pour la Ligue des champions se déroule sous la forme d’un mini-tournoi réunissant quatre équipes. Dans la deuxième demi-finale du groupe d’YB, le Sporting Lisbonne et le club ukrainien SeaSters Odessa s’affronteront également en Autriche. La finale aura lieu samedi.

Servette disputera quant à lui son premier match dès mardi matin. Les Genevoises se frotteront au Kazakhstan au champion du Bélarus, le Dinamo-BSUPC de Minsk. Les deux autres adversaires du groupe du SFCCF sont les Islandaises de Breidablik et les Kazakhes d’Aktobe, qui accueillent ce tournoi. La finale aura lieu vendredi.

Les vainqueurs de ces mini-tournois se qualifieront pour le 3e tour de qualification de la Ligue des champions, tandis que le deuxième finaliste intègre le 2e tour de qualification de l’Europa Cup. Les équipes classées au 3e rang disputeront déjà le 1er tour qualificatif de l'Europa Cup, tandis que les 4es seront définitivement éliminées.

Deux équipes fortes de leur expérience passée

YB aborde ce mini-tournoi fort de l’expérience acquise l’année dernière. En tant que championnes de la saison 2024/25, les Bernoises ont manqué leur qualification pour la Ligue des champions après une défaite en finale d'un mini-tournoi face au Fortuna Hjörring. Un an auparavant, à l’automne 2024, Servette avait quant à lui manqué sa qualification lors des barrages. Face à l’AS Roma, il s’était alors incliné lourdement sur un score cumulé de 10-3.