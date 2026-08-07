Servette Chênois a facilement obtenu son ticket pour les barrages de la Ligue des champions. Les Genevoises ont dominé les Kazakhes d’Aktobe 4-0 vendredi.

𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗟𝗘𝗦 𝗕𝗔𝗥𝗥𝗔𝗚𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 😍🔥🇪🇺 Servette s’impose 4 à 0 face à Aktobe et se hisse en barrages d’ @UWCL 🤩 Félicitations les filles 👏 #FromGenevaToEurope pic.twitter.com/rIFy7fHa3d

Magdalena Sobal a rapidement mis Servette Chênois sur les bons rails (20e). Il a ensuite fallu attendre la 67e pour que la nouvelle recrue Paola Hernandez ne double la mise, avant deux autres réussites signées Asun Martinez et Garance Nein.

Cette victoire offre au SFCCF un ticket pour le barrage qualificatif pour la phase de ligue. Le tirage au sort de ce dernier tour qualificatif aura lieu le ♡ août à Nyon.