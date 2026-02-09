Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Malgré le départ de leur coach, les Zurichoises se sont imposées à Yverdon ce week-end.

Le match de la semaine

Un changement d'entraîneur peu avant la reprise, cela n'arrive pas tous les jours. Les dames du FC Zurich en ont fait l'expérience avec le départ de leur coach Renato Gligoroski à trois jours de leur premier match de championnat. Grâce notamment au retour de leur défenseur Luana Bühler, cela n'a pas empêché les Zurichoises de réussir leur reprise en corrigeant le néo-promu Yverdon 3-0. La victoire aurait même pu être plus écrasante, vu que deux buts des Zurichoises ont été annulés et que la capitaine Naomi Mégroz a manqué un penalty.

Le but de la 1re journée

Désormais définitivement engagée par St-Gall après une saison en prêt, la milieu de terrain de 21 ans Monika Ibishaj a fait sensation lors du derby cantonal contre Rapperswil-Jona en marquant un superbe but lointain samedi. À la 39e minute, elle a égalisé d'un tir à environ 22 mètres.

Mais sa réussite n'a pas eu l'impact espéré. En deuxième période, Rapperswil-Jona a inscrit trois buts en 11 minutes pour l'emporter 4-1 et signer la surprise de la journée.

Danique Stein a réussi sa première sur le banc de Bâle. Ses protégées ont battu Lucerne 2-1. Enfin, Grasshopper a écrasé Aarau 5-1.

La prochaine journée

Protagonistes de la dernière finale des play-off, YB et Servette Chênois s'affronteront pour leur reprise le 21 août prochain en raison des qualifications pour la Ligue des champions. Si les Genevoises ont remporté leur mini-tournoi au Kazakhstan et ne sont plus qu'à un tour de la phase de ligue, les Bernoises ont perdu leurs deux matches et sont donc éliminées.

Vendredi, les joueuses d'YB ouvriront la deuxième journée par un déplacement à Bâle. De leur côté, le double tenant du titre Servette Chênois débutera son championnat samedi par un match à domicile contre Aarau en vue de défendre son titre en Women's Super League. Dimanche, les affiches opposeront Zurich à Lucerne, Saint-Gall à Yverdon, ainsi que GC à Rapperswil-Jona.