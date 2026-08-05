L'équipe féminine d'YB manque son ticket pour la Ligue des champions. Les Bernoises se sont inclinées 4-3 face aux Autrichiennes de St. Pölten lors du 2e tour de qualification.

Après 39 minutes, les finalistes de la Coupe de Suisse et des barrages la saison dernière étaient menées 3-0. Les buts de Laura Frey et de Maja Jelcic, auteure d'un doublé, n’ont pas suffi à rattraper le retard accumulé en début de match.

Samedi, YB jouera pour la 3e place de ce groupe de qualification. En cas de victoire contre les SeaSters d’Odessa (Ukraine), la formation d'Imke Wübbenhorst se qualifierait pour le 1er tour de qualification de la Coupe d’Europe. En cas de défaite, l'aventure européenne prendrait fin prématurément.