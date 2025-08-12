  1. Clients Privés
Football féminin Alisha Lehmann a trouvé le «bon endroit pour exprimer qui je suis»

ATS

12.8.2025 - 11:10

L'internationale suisse Alisha Lehmann (26 ans) quitte la Juventus après un an. Elle a signé un contrat de trois ans avec Côme, a indiqué ce club.

Un nouveau club pour Alisha Lehmann.
Un nouveau club pour Alisha Lehmann.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.08.2025, 11:10

12.08.2025, 11:50

Alisha Lehmann, célèbre pour avoir plus de 16 millions de followers sur Instagram, a dit avoir été enthousiasmée par le projet qui lui a présenté son nouveau club. «Como Women ne veut pas seulement gagner, mais changer le jeu sur et en dehors des terrain», a dit la joueuse aux 62 sélections en équipe de Suisse.

«J'ai senti que c'était le bon endroit pour exprimer qui je suis, tant comme sportive que comme personne», a ajouté Alisha Lehmann. Par le passé, elle a notamment joué à West Ham, Everton et Aston Villa avant d'arriver l'an passé à la Juventus, avec qui elle a remporté le championnat et la Coupe d'Italie. Côme a terminé sixième de Serie A lors de la saison écoulée.

