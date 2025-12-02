  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football féminin Les joueuses de Navarro finissent l'année sur une fausse note

ATS

2.12.2025 - 14:07

L'équipe de Suisse s'est inclinée 3-2 face au Pays de Galles à Jerez. Elle perd ainsi son dernier match international de l'année.

Iman Beney a marqué contre les Galloises
Iman Beney a marqué contre les Galloises
ATS

Keystone-SDA

02.12.2025, 14:07

02.12.2025, 14:38

Cela aurait dû être le début d'une nouvelle ère pour le football féminin helvétique. Rafel Navarro, nouveau sélectionneur, devait apporter un changement radical et rendre le jeu plus offensif. Mais cela ne s'est pas vraiment vu lors de la toute première défaite des Suissesses contre le Pays de Galles

Equipe de Suisse féminine. Les Suissesses en quête d’une nouvelle identité de jeu

Equipe de Suisse féminineLes Suissesses en quête d’une nouvelle identité de jeu

Navarro vient de vivre des jours difficiles. Vendredi dernier, jour où il dirigeait son premier match en tant que sélectionneur contre la Belgique, son père est décédé. De retour lundi, il n'avait pas vraiment la tête au football.

Football féminin. Une première amère pour Rafel Navarro avec la Nati

Football fémininUne première amère pour Rafel Navarro avec la Nati

Un match terne

Mais cette défaite contre les Galloises, qui n'avaient remporté aucun match cette année, ne rend pas justice à cette sélection qui a atteint les quarts de finale de l'Euro à domicile. Dans un match terne, où les Suissesses semblaient peu inspirées, la défense a commis trop d'erreurs, tandis que l'attaque n'a pas produit assez.

Seules Aurélie Csillag, pour le 1-1, et Iman Beney, qui a profité d'une erreur des Galloises pour réduire le score en deuxième mi-temps, ont apporté un peu de vie à cette équipe.

Les plus lus

Poutine: "Si l'Europe veut la guerre, nous sommes prêts»
David Rachline démissionne de la vice-présidence du RN
Une onde d'un nouveau genre serpente dans les profondeurs du Léman
Décos de Noël à la Maison Blanche: Melania met le paquet!
«La Suisse s'est rendormie», selon le chef de l'Armée Thomas Süssli
La famille royale espagnole indignée par l'apparition de l'ancien roi Juan Carlos