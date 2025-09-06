  1. Clients Privés
Bundesliga féminine 57'762 spectateurs pour Bayern-Leverkusen, un record !

ATS

6.9.2025 - 22:48

Le match d'ouverture de la Bundesliga féminine 2025/26, remporté samedi à domicile par le Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen (2-0) a réuni 57'762 spectateurs à l'Allianz Arena. Un nouveau record pour le championnat allemand féminin.

Keystone-SDA

06.09.2025, 22:48

En Allemagne, la demi-finale de la Coupe entre Hambourg SV et le Werder Brême s'était disputée devant 57'000 spectateurs en mars 2025, alors qu'en championnat, le précédent record était de 38'365 (entre Cologne et l'Eintracht Francfort en avril 2023). Toutes compétitions féminines confondues, la meilleure affluence en Allemagne reste le match d'ouverture du Mondial 2011 entre l'Allemagne et le Canada avec 73'680 spectateurs.

Ce n'est que le cinquième match que l'équipe féminine du Bayern dispute à l'Allianz Arena. Le premier en mars 2022 contre le PSG en Ligue des champions avait réuni 13'000 spectateurs.

A titre de comparaison, la meilleure affluence pour un championnat féminin en Europe s'élève à 60'739 spectateurs, pour un match du championnat espagnol entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone en mars 2019. En Angleterre, 60'160 spectateurs ont assisté en février 2024 à la rencontre entre Arsenal et Manchester United à l'Emirates. La demi-finale de la Ligue des champions en 2022 entre le FC Barcelone et Wolfsburg s'était disputée devant 91'648 spectateurs, le record absolu.

