L'actu du foot féminin Des cartons, un quintuplé et une capitaine convoitée

ATS

1.9.2025 - 14:33

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

La Juventus Turin s'intéresserait de près à la capitaine de l'équipe de Suisse Lia Wälti.
La Juventus Turin s'intéresserait de près à la capitaine de l'équipe de Suisse Lia Wälti.
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.09.2025, 14:33

Coupe de Suisse

SCORES FLEUVES. Les équipes de la Women's Super League n'ont pas failli lors 1er tour de la Coupe de Suisse. Les victoires les plus larges ont été obtenues par Rapperswil-Jona et Bâle, qui se sont imposés 16-0 respectivement contre Zürisee United (1re ligue) et Villars-sur-Glâne (2e ligue inter). Zurich (15-0 contre Mutschellen), Saint-Gall (13-0 contre Bühler) et Servette Chênois (11-1 contre Sissach) ont également fêté de très nettes victoires. Nevia Stoob, 19 ans, qui a quitté Rapperswil-Jona cet été pour rejoindre le FCZ, s'est particulièrement illustrée en marquant cinq buts, tout comme la nouvelle recrue polonaise de Servette Magdalena Sobal (prêtée par la Juventus).

Les Suissesses de l'étranger

ALLEMAGNE. La Genevoise Smilla Vallotto n'a pas réussi à remporter pour la première fois la SuperCoupe avec Wolfsburg. Comme en 2024, l'équipe de Basse-Saxe s'est inclinée, cette fois-ci 4-2, face au Bayern Munich. Vallotto, 21 ans, qui a rejoint Wolfsburg cette saison en provenance de l'équipe suédoise d'Hammarby, est entrée en jeu à la 84e minute alors que le score était de 4-1.

ALLEMAGNE II. L'Eintracht Francfort, avec le trio suisse Géraldine Reuteler, Nadine Riesen et Noemi Ivelj, a perdu son dernier match amical avant le début de la Bundesliga le 5 septembre contre Lyon (4-2). Reuteler, élue meilleure joueuse suisse lors des trois matches du tour préliminaire du championnat d'Europe à domicile, a marqué un but. Cologne a en revanche réussi sa répétition générale en battant Utrecht 1-0, le but de la victoire étant inscrit par la Suissesse Lydia Andrade.

ANGLETERRE. Le championnat n'a pas encore commencé non plus en Angleterre, mais une rumeur circule au sujet de Lia Wälti, la capitaine de l'équipe de Suisse, qui se remet actuellement d'une opération après un abcès. La Juventus Turin s'intéresserait ainsi de près à la milieu de terrain d'Arsenal. Wälti joue depuis 2018 pour le dernier vainqueur de la Ligue des champions et possède encore un an de contrat.

Battue 2-0 par l’Espagne. Héroïque jusqu’au bout, la Suisse quitte «son» Euro la tête haute

Battue 2-0 par l’EspagneHéroïque jusqu’au bout, la Suisse quitte «son» Euro la tête haute

ESPAGNE. Le FC Barcelone a entamé sa saison par une victoire 8-0 à domicile contre le promu Alhama. Sydney Schertenleib, 18 ans, a assisté à ce large succès de son équipe depuis le banc de touche. Pendant ce temps, la défenseure Laia Ballesté a vécu une soirée difficile avec l'Espanyol Barcelone lors de la défaite 5-0 à domicile contre l'Atletico Madrid.

Archive sur l’équipe de Suisse

Euro 2025 : l'équipe de Suisse à l'honneur à Berne

Euro 2025 : l'équipe de Suisse à l'honneur à Berne

Malgré des conditions météorologiques défavorables, de nombreux supporters se sont rendus cet après-midi sur la Place fédérale pour saluer les joueuses de l'équipe de Suisse, éliminées hier soir par l'Espagne en quart de finale de l’Euro féminin.

19.07.2025

