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Qualifs Mondial 2027 Face à Malte, les Suissesses n'ont pas le droit à l'erreur

ATS

5.6.2026 - 04:01

L'équipe de Suisse féminine affronte Malte vendredi pour son avant-dernier match dans la première phase de qualification pour la Coupe du monde. Elle peut décrocher la première place du groupe en cas de résultat positif.

Ana-Maria Crnogorcevic (à droite) et la Suisse doivent s'assurer la 1re place de leur groupe vendredi
Ana-Maria Crnogorcevic (à droite) et la Suisse doivent s'assurer la 1re place de leur groupe vendredi
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.06.2026, 04:01

05.06.2026, 07:41

Vainqueure 4-1 à l'aller en terres maltaises et classées 66 places plus haut dans le classement mondial, la Suisse part largement favorite de son cinquième match de qualification. Avec trois points d'avance sur la Turquie, son dauphin, une victoire lui assurerait la première place du groupe et la promotion en Ligue A de la Ligue des Nations.

Le 7 mars dernier, Iman Beney avait brillé à La Valette, ouvrant le score et offrant le 2-0 à Alisha Lehmann. Mais vendredi à 19h30, ni la Valaisanne ni la Bernoise ne joueront, étant toutes deux blessées.

Qualifs Mondial 2027. Les Suissesses se baladent à Malte et livrent la marchandise

Qualifs Mondial 2027Les Suissesses se baladent à Malte et livrent la marchandise

Cette rencontre face à Malte sera l'occasion d'inaugurer le nouveau stade de Lugano, alors que l'équipe de Suisse n'a plus joué au Tessin depuis 20 ans. Un «grand honneur» selon la détentrice du record de buts en équipe nationale Ana-Maria Crnogorcevic.

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