Equipe de Suisse féminine Rafel Navarro fera ses débuts contre la Belgique... chez lui !

ATS

7.11.2025 - 11:16

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de Suisse féminine Rafel Navarro fera ses débuts contre la Belgique le 28 novembre, à Jerez (Espagne). Un autre match amical aura lieu le 2 décembre.

L'Espagnol Rafel Navarro dirigera les Suissesses dans son pays.
L'Espagnol Rafel Navarro dirigera les Suissesses dans son pays.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.11.2025, 11:16

07.11.2025, 11:24

Le successeur de Pia Sundhage, qui a signé mardi un contrat portant jusqu'en 2029 avec l'Association suisse de football (ASF), fera donc connaissance avec ses joueuses dans son pays. Comme l'a annoncé l'ASF vendredi, la Suisse passera en effet l'entièrement de cette trêve en Andalousie, où elle affrontera la Belgique et un autre adversaire qui sera annoncé la semaine prochaine.

Equipe de Suisse féminine. Le successeur de Pia Sundhage est déjà connu !

Equipe de Suisse féminineLe successeur de Pia Sundhage est déjà connu !

Belges et Suissesses s'étaient affrontées lors des qualifications pour l'Euro 2022. La Suisse avait gagné 2-1 à Thoune avant de sombrer à Louvain lors du match retour (4-0).

Par ailleurs, le calendrier de la première phase des éliminatoires pour la Coupe du monde 2027 est connu. La Suisse commencera par la réception de l'Irlande du Nord le 3 mars avant de se déplacer à Malte le 7 mars. Elle affrontera deux fois la Turquie en avril (le 14 à domicile, le 18 à l'extérieur), avant les deux derniers matches début juin. Pour rappel, la Suisse devra de toute façon passer par les barrages pour espérer décrocher son billet pour le Brésil.

Equipe de Suisse féminine. Qui est Navarro, l’homme qui veut insuffler l’esprit du Barça à la Nati ?

Equipe de Suisse féminineQui est Navarro, l’homme qui veut insuffler l’esprit du Barça à la Nati ?

