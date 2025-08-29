Quatre candidatures, dont l'Allemagne et un attelage Danemark-Suède, se disputeront en décembre prochain l'organisation du prochain Euro féminin en 2029, a annoncé l'UEFA. L'Italie renonce.

Dans quel pays les Anglaises défendront-elles leur titre européen? ATS

L'Italie, qui co-organisera avec la Turquie l'Euro masculin en 2032, a renoncé à sa candidature annoncée il y a près d'un an, laissant en lice l'Allemagne, la Pologne, le Portugal et le tandem scandinave.

Après le succès en juillet dernier de l'Euro en Suisse, avec 29 des 31 rencontres à guichets fermés et un record de 657'300 spectateurs, l'UEFA désignera le 3 décembre prochain l'hôte du prochain championnat d'Europe.

L'Allemagne, organisatrice du dernier Euro masculin en 2024 et qui a perdu face au Brésil la course au Mondial féminin de 2027, fait figure de poids lourd et domine de surcroît nettement le palmarès du tournoi, avec huit titres.

Stade de 50'000 places requis

L'UEFA avait autorisé deux pays maximum à concourir ensemble, à condition d'être voisins, et exige au moins un stade de 50'000 places et au minimum trois de 30'000 places pour accueillir la compétition.

Pour l'heure, l'instance européenne maintient la taille du tournoi à 16 sélections engagées, comme c'est le cas depuis 2017, sans suivre la course au gigantisme lancée par la FIFA pour son Mondial masculin (48 équipes dès 2026) comme féminin (48 équipes à partir de 2031).

Le gonflement des phases finales en particulier masculines, synonyme de complexité et de coûts accrus, a entraîné une raréfaction des candidatures, avec la désignation devenue systématique de dossiers seuls en lice (Euros 2028 et 2032 et Coupes du monde 2030 et 2034).

Restées de dimension plus modeste et avec des dépenses de sécurité nettement inférieures, les compétitions féminines demeurent pour l'instant disputées, du moins au niveau européen, puisque les Coupes du monde 2031 et 2035 semblent respectivement promises aux États-Unis et au Royaume-Uni.

