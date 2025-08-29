  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Euro féminin 2029 Quatre candidatures pour succéder à la Suisse

ATS

29.8.2025 - 10:54

Quatre candidatures, dont l'Allemagne et un attelage Danemark-Suède, se disputeront en décembre prochain l'organisation du prochain Euro féminin en 2029, a annoncé l'UEFA. L'Italie renonce.

Dans quel pays les Anglaises défendront-elles leur titre européen?
Dans quel pays les Anglaises défendront-elles leur titre européen?
ATS

Keystone-SDA

29.08.2025, 10:54

29.08.2025, 11:01

L'Italie, qui co-organisera avec la Turquie l'Euro masculin en 2032, a renoncé à sa candidature annoncée il y a près d'un an, laissant en lice l'Allemagne, la Pologne, le Portugal et le tandem scandinave.

Après le succès en juillet dernier de l'Euro en Suisse, avec 29 des 31 rencontres à guichets fermés et un record de 657'300 spectateurs, l'UEFA désignera le 3 décembre prochain l'hôte du prochain championnat d'Europe.

L'Allemagne, organisatrice du dernier Euro masculin en 2024 et qui a perdu face au Brésil la course au Mondial féminin de 2027, fait figure de poids lourd et domine de surcroît nettement le palmarès du tournoi, avec huit titres.

Euro 2025. Au bout du suspense, l'Angleterre conserve sa couronne !

Euro 2025Au bout du suspense, l'Angleterre conserve sa couronne !

Stade de 50'000 places requis

L'UEFA avait autorisé deux pays maximum à concourir ensemble, à condition d'être voisins, et exige au moins un stade de 50'000 places et au minimum trois de 30'000 places pour accueillir la compétition.

Pour l'heure, l'instance européenne maintient la taille du tournoi à 16 sélections engagées, comme c'est le cas depuis 2017, sans suivre la course au gigantisme lancée par la FIFA pour son Mondial masculin (48 équipes dès 2026) comme féminin (48 équipes à partir de 2031).

Le gonflement des phases finales en particulier masculines, synonyme de complexité et de coûts accrus, a entraîné une raréfaction des candidatures, avec la désignation devenue systématique de dossiers seuls en lice (Euros 2028 et 2032 et Coupes du monde 2030 et 2034).

Restées de dimension plus modeste et avec des dépenses de sécurité nettement inférieures, les compétitions féminines demeurent pour l'instant disputées, du moins au niveau européen, puisque les Coupes du monde 2031 et 2035 semblent respectivement promises aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Archive

Florence Delley : «On veut surfer sur cette vague, pas que tout s'arrête après l'Euro »

Florence Delley : «On veut surfer sur cette vague, pas que tout s'arrête après l'Euro »

Alors que l’Euro féminin bat son plein dans les plus grands stades du pays, l’ASF prépare déjà l’avenir. Ou plutôt l’héritage de cette compétition, via son projet «Legacy», dont Florence Delley est responsable pour le canton de Fribourg.

14.07.2025

Les plus lus

Une célèbre milliardaire suisse est décédée
Le Lausanne-Sport recevra un club mythique du foot italien à la Tuilière !
Il conduit sur 15 mètres... et s'en mord les doigts!
Ne cliquez pas sur ce message de la poste ou de DHL!
Un rottweiler poursuit un chat – La police et le procureur se ridiculisent
Un célèbre candidat de Koh-Lanta a rendu son dernier souffle