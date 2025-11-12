  1. Clients Privés
Europa Cup Young Boys a un pied en quart de finale

ATS

12.11.2025 - 20:50

Young Boys a fait un grand pas vers les quarts de finale de l'Europa Cup. Les Bernoises se sont imposées 3-0 sur le terrain du Sparta Prague mercredi, en match aller des 8es de finale.

Les joueuses d'YB brillent sur la scène européenne (archives).
Les joueuses d'YB brillent sur la scène européenne (archives).
IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA

12.11.2025, 20:50

12.11.2025, 22:12

La Bosniaque Maja Jelcic, l'Espagnole Maria Jimenez et l'Appenzelloise Géraldine Ess ont marqué les trois buts d'YB en deuxième période. Les championnes de Suisse en titre sont bien placées pour rejoindre le tour suivant de cette toute nouvelle compétition, la deuxième plus prestigieuse d'Europe derrière la Ligue des champions.

Young Boys, qui a signé au passage une septième victoire consécutive, aura l'occasion de valider son billet pour les quarts de finale mercredi 19 novembre prochain à Berne.

