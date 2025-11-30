La Ballon d'Or Aitana Bonmati se blesse gravement à l'entraînement

  1. Clients Privés
Football féminin Aitana Bonmati se blesse gravement à l'entraînement

ATS

30.11.2025 - 21:51

Aitana Bonmati, triple Ballon d'Or en titre, a été victime d'une fracture du péroné gauche dimanche à l'entraînement. Cette blessure devrait l'éloigner des terrains plusieurs mois.

Aita Bonmati devrait manquer plusieurs mois de compétition.
Aita Bonmati devrait manquer plusieurs mois de compétition.
IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA

30.11.2025, 21:51

30.11.2025, 22:06

La milieu de terrain du FC Barcelone, forfait pour la finale retour de Ligue des nations mardi face à l'Allemagne, s'est gravement blessée sur «un mauvais appui», a expliqué dimanche la Fédération espagnole de football.

La championne du monde espagnole, lauréate des trois derniers Ballon d'Or, devrait être indisponible plusieurs mois selon la presse catalane, la durée d'absence pouvant doubler en cas d'opération, suivie d'une longue période de rééducation.

