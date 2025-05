Grasshoppers a bien lancé sa finale des play-off de la Women's Super League contre YB, meilleure équipe de la saison régulière. Les Zurichoises ont remporté l'aller au Letzigrund 1-0.

Geraldine Ess (GC) fête sa réalisation avec ses coéquipières KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans un match peu spectaculaire et pauvre en événements, l'entraîneur de GC João Paiva a fait preuve d'un flair certain en faisant entrer Géraldine Ess. La jeune milieu de terrain de 23 ans est entrée en jeu à la 88e et a inscrit le seul but de la rencontre dans la foulée.

Finaliste surprise, GC peut continuer à espérer remporter son premier titre de champion après avoir terminé 6e de la qualification. Le retour aura lieu le samedi 17 mai (17h) à Berne.