L'équipe féminine de Manchester City, où évolue la Valaisanne Iman Beney, a été sacrée championne d'Angleterre mercredi pour la deuxième fois de son histoire. Elle met fin à une très longue domination de Chelsea.

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Avec 52 points et encore un match à jouer, les Skyblues sont certaines de terminer en tête de la Women's Super League après le match nul concédé par Arsenal (1-1), mercredi à Brighton.

Chelsea (2e, 46 pts) avait déjà dit adieu au titre, après six saisons d'un règne sans partage. Après le premier titre de City, en 2016, le palmarès s'est concentré entre les mains des Gunners ou des Blues exclusivement.

Iman Beney (19 ans), qui a quitté Young Boys pour Manchester City l'été dernier, a disputé 15 matches de championnat jusqu'à présent. Elle a marqué deux buts et délivré deux passes décisives.