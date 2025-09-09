  1. Clients Privés
Women's Super League Le FC Bâle se sépare de son entraîneure

ATS

9.9.2025 - 15:55

Kim Kulig et Bâle se séparent avec effet immédiat. Le club rhénan met ainsi fin à sa collaboration avec l'Allemande de 35 ans après seulement deux matches de Super League.

Kim Kulig et le FC Bâle, c'est fini.
Kim Kulig et le FC Bâle, c'est fini.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.09.2025, 15:55

La décision est liée à des divergences d'opinion concernant la vision globale et l'évolution sportive insatisfaisante de l'équipe, a annoncé le club. Samedi dernier, les Bâloises ont subi une défaite surprise contre Rapperswil (2-0) en Super League.

L'actu du foot féminin. Géraldine Reuteler brille de mille feux en Allemagne

L'actu du foot fémininGéraldine Reuteler brille de mille feux en Allemagne

Kulig avait été engagée comme coach en 2023, après avoir été assistante au VfL Wolfsburg. Mais malgré un effectif intéressant articulé autour de la joueuse de l'équipe de Suisse Coumba Sow, Kulig n'a pas réussi à remporter de titre avec les Bâloises au cours des deux dernières saisons.

Laura Vetterlein, adjointe de Kulig, assurera l'intérim.

